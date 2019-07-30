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РИА Новости
Туризм

С начала года на отдыхе в Анталье умерли десятки россиян

Вчера, 09:57
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкШезлонги на пляже одного из отелей в Анталье
Шезлонги на пляже одного из отелей в Анталье
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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АНТАЛЬЯ, 30 июл — РИА Новости, Алена Палажченко. Российским туристам следует более адекватно оценивать состояние своего здоровья и следовать рекомендациям врачей, заявил в интервью РИА Новости генконсул России в турецкой Анталье Олег Рогоза.
"Это касается, в первую очередь, пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания, которые обостряются в условиях жаркого и влажного климата. <…> Если говорить о печальной статистике, то, к сожалению, в текущем году количество летальных исходов уже исчисляется десятками", — сказал собеседник агентства.
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По его словам, в этом году из Антальи при содействии страховых компаний и Центра "Защита" медицины катастроф при Минздраве в российские больницы самолетами эвакуировали уже восемь тяжелобольных.
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"Нередки несчастные случаи, когда туристы злоупотребляют спиртными напитками, невнимательны на воде, проявляют беспечность при выезде на экскурсии. Из года в год фиксируется значительное число инфарктов, инсультов, сердечных приступов. Чтобы отдых не обернулся трагедией, призываем наших граждан быть предельно внимательными и чуткими к своему здоровью и здоровью своих родных и близких", — сказал Рогоза.
Он отметил, что при необходимости туристам следует незамедлительно обращаться за помощью к врачу в отеле, в страховые компании, к представителям туроператора или в генконсульство.
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"Хотел бы заострить внимание на заботе о детях. Как правило, в отелях Антальи стараются обеспечить максимально удобные условия для детского отдыха: обустраиваются специальные зоны, клубы, бассейны, пляжи и другая инфраструктура. <…> Безопасность и охрана здоровья туристов является важнейшим приоритетом. Тем не менее, настоятельно советуем родителям соблюдать меры предосторожности и не упускать из виду детей, даже если они находятся под присмотром в специализированных детских бассейнах", — добавил Рогоза.
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Популярные комментарии
Это точно!! Если в Крыму выживешь, тогда смело в Турцию!!!
30 июля, 12:13
alla.ne53
924720087
Для начала нужно в Крыму побывать, проверить себя, а потом на берег турецкий соваться
30 июля, 11:29
kko257522
823430274
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