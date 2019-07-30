С начала года на отдыхе в Анталье умерли десятки россиян

Шезлонги на пляже одного из отелей в Анталье

АНТАЛЬЯ, 30 июл — РИА Новости, Алена Палажченко. Российским туристам следует более адекватно оценивать состояние своего здоровья и следовать рекомендациям врачей, заявил в интервью РИА Новости генконсул России в турецкой Анталье Олег Рогоза.

"Это касается, в первую очередь, пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания, которые обостряются в условиях жаркого и влажного климата. <…> Если говорить о печальной статистике, то, к сожалению, в текущем году количество летальных исходов уже исчисляется десятками", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в этом году из Антальи при содействии страховых компаний и Центра "Защита" медицины катастроф при Минздраве в российские больницы самолетами эвакуировали уже восемь тяжелобольных.

"Нередки несчастные случаи, когда туристы злоупотребляют спиртными напитками, невнимательны на воде, проявляют беспечность при выезде на экскурсии. Из года в год фиксируется значительное число инфарктов, инсультов, сердечных приступов. Чтобы отдых не обернулся трагедией, призываем наших граждан быть предельно внимательными и чуткими к своему здоровью и здоровью своих родных и близких", — сказал Рогоза.

Он отметил, что при необходимости туристам следует незамедлительно обращаться за помощью к врачу в отеле, в страховые компании, к представителям туроператора или в генконсульство.