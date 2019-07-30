Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-30T09:37Z
https://ria.ru/20190730/1556990977.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155688/23/1556882386_0:98:3072:1826_1036x0_80_0_0_9e97cf604fef90819bf28b2df6880951.jpg
РИА Новости

Порошенко заявил, что не намерен ни от кого прятаться

09:37
173
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко после посещения Государственного бюро расследований
Экс-президент Украины Петр Порошенко после посещения Государственного бюро расследований
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Экс-президент Украины Петр Порошенко после посещения Государственного бюро расследований
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что даже если его лишат депутатской неприкосновенности, он не станет "прятаться", так как это будет "большой подарок" главе российского государства Владимиру Путину.
"Мне не за что краснеть. Нет никаких фактов, за которые бы мне надо было переживать. Если это будет политическое правосудие, друзья мои, я еще в 2014 году на фронте перестал бояться. И мне совершенно безразлично. Я ни от кого не собираюсь прятаться, потому что это будет большой подарок Путину. На самом деле мой оппонент не (президент Украины Владимир) Зеленский. Мой оппонент – Путин", - сказал Порошенко в интервью "Украинской правде".
Работа штабов кандидатов в президенты Украины
14 июля, 04:55
В Киеве предупредили о массовых задержаниях в окружении Порошенко
По мнению экс-президента, "если завтра что-то не будет получаться в экономике, лучше организовать атаку на Порошенко".
Ранее бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов подал в Государственное бюро расследований заявление, в котором обвинил Порошенко в отмывании средств и неуплате налогов при продаже завода "Кузница на рыбальском". По его словам, Порошенко легализовал 300 миллионов долларов доходов через офшорные компании, заключив несуществующую сделку за счет якобы украденных у украинской армии средств. В целом Госбюро расследует 11 уголовных дел против Порошенко и других высокопоставленных лиц.
020021
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеПетр ПорошенкоВ мире
Рекомендуем
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова назвала идею Киева создать русскоязычный телеканал безумием
РИА
Новости
Власти Лос-Анджелеса расследуют возможный взлом городской базы данных
В Подмосковье женщина оставила сына в камере хранения в супермаркете
В Астрахани госпитализировали десять моряков с иранского судна
Лента
новостей
Блок со спутником "Меридиан" отделился от ракеты "Союз-2.1а"
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области из вертолета
Уровень воды в реке Ия в Тулуне может подняться на 4,5 метра
Занятия аквааэробикой в одном из отелей Антальи.
Генконсул России: число жалоб россиян на сервис в отелях Антальи возросло
В Колумбии изъяли более тонны кокаина, который хотели отправить в Европу
В Петербурге банк выплатит компенсацию клиентке, упавшей с кресла
Офисный работник
Названы главные признаки профессионального выгорания
Момент крушения военного самолета в Пакистане попал на видео
С космодрома Плесецк стартовала ракета со спутником "Меридиан"
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области
В Тулунском районе эвакуировали людей с подтопленных территорий
Автомобиль Renault Duster
Renault поднимет цены на все модели в России, пишут СМИ
Ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин
Умер советский разведчик Анатолий Баронин
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:44Экс-президента Судана отпустят из тюрьмы на похороны матери
09:44В МЧС предупредили о ливнях в Хабаровском крае
09:42В Подмосковье женщина оставила сына в камере хранения в супермаркете
09:40В Астрахани госпитализировали десять моряков с иранского судна
09:40Власти Лос-Анджелеса расследуют возможный взлом городской базы данных
09:37Уровень воды в реке Ия в Тулуне может подняться на 4,5 метра
09:37Порошенко заявил, что не намерен ни от кого прятаться
09:35МЧС предупредило водителей об опасности поездок в районе Тулуна
09:34В Колумбии изъяли более тонны кокаина, который хотели отправить в Европу
09:33Захарова назвала идею Киева создать русскоязычный телеканал безумием
09:32Генконсул России: число жалоб россиян на сервис в отелях Антальи возросло
09:32В Приамурье пострадавшие от паводка курящие люди получат сигареты
09:24В Петербурге банк выплатит компенсацию клиентке, упавшей с кресла
09:24Эксперты рассказали, что туристы чаще всего покупают в duty free
09:23В Бурятию на помощь туристам направился вертолет со спасателями из Иркутска
09:22Хакасских спасателей направили в Красноярский край для защиты от пожаров
09:12Блок со спутником "Меридиан" отделился от ракеты "Союз-2.1а"
09:08Минобороны взяло на сопровождение "Союз-2.1а" со спутником "Меридиан"
09:06Названы главные признаки профессионального выгорания
09:06С космодрома Плесецк стартовала ракета со спутником "Меридиан"
Лента новостейМолния