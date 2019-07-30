В Петербурге банк выплатит компенсацию клиентке, упавшей с кресла

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга взыскал с филиала банка "Открытие" компенсацию за причинение морального вреда в размере 15 тысяч рублей клиентке, которая упала с кресла в офисе банка и получила травму, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Жительница Петербурга обратилась в суд с исковыми требованиями о взыскании компенсации морального вреда в размере 136,585 тысячи рублей. Иск к банку был подан после визита женщины в его офис в марте 2018 года.

Женщина пришла в офис, чтобы открыть срочный вклад. Специалисты банка предложил ей сесть в кресло.

"Кресло было на колесах. При попытке истицы сесть в кресло оно поехало назад, в результате чего истица упала на спину и влево, при падении опершись на руку. На основании рентгенограммы ей был поставлен диагноз "Закрытый перелом и ДМЭ левой лучевой кости со смещением", - отмечает пресс-служба.

Отмечается, что суд назначил судебную товароведческую экспертизу. Согласно заключению эксперта, стул не соответствует цели его использования и не был предназначен для клиентов банка и офисов, "указанный стул (кресло) был разработан и протестирован… для домашнего использования".