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РИА Новости

В Бурятию на помощь туристам направился вертолет со спасателями из Иркутска

09:23
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КРАСНОЯРСК, 30 июл — РИА Новости. Вертолет со спасателями из Иркутска направился для помощи туристам, которые сплавлялись на катамаранах по реке Урик в Бурятии и попали в беду, сообщили РИА Новости в управлении МЧС по республике.
В понедельник группа из 12 туристов в Бурятии попросила помощи в эвакуации в районе слияния рек Урик и Даялык. По данным республиканского агентства ГО и ЧС, один из них погиб. Ситуация осложняется сильным течением и большими порогами на реке. Передвижение на автомобилях и пешими маршрутами до места происшествия затруднено, а использование авиации до было невозможно из-за погоды.
"Вертолет со спасателями Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС вылетел из Иркутска в Бурятию для помощи туристам", - сказал собеседник агентства.
В ведомстве уточнили, что спасатели будут на месте принимать решение о способах и методах проведения спасательной операции.
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