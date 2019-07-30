В Бурятию на помощь туристам направился вертолет со спасателями из Иркутска

КРАСНОЯРСК, 30 июл — РИА Новости. Вертолет со спасателями из Иркутска направился для помощи туристам, которые сплавлялись на катамаранах по реке Урик в Бурятии и попали в беду, сообщили РИА Новости в управлении МЧС по республике.

В понедельник группа из 12 туристов в Бурятии попросила помощи в эвакуации в районе слияния рек Урик и Даялык. По данным республиканского агентства ГО и ЧС, один из них погиб. Ситуация осложняется сильным течением и большими порогами на реке. Передвижение на автомобилях и пешими маршрутами до места происшествия затруднено, а использование авиации до было невозможно из-за погоды.