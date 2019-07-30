Хакасских спасателей направили в Красноярский край для защиты от пожаров

КРАСНОЯРСК, 30 июл — РИА Новости. Аэромобильная группировка спасателей из Хакасии направлена в Красноярский край для защиты населенных пунктов от лесных пожаров, сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС.
"Аэромобильная группировка (АМГ) Главного управления МЧС России по Хакасии выдвинулась в Красноярский край для оказания помощи в защите населенных пунктов от лесных пожаров. В составе АМГ 50 опытных пожарных и 7 единиц техники", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что в Красноярск направили также спасатели из Кемерово. Спасатели оснащены техникой для ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.
По данным Лесопожарного центра, в Красноярском крае бушуют 99 лесных пожаров на общей площади 1 042 434 гектаров, в том числе 80 в зоне контроля на площади 1 037 654 гектаров. Очаги возгораний зафиксированы в Эвенкии, Таймыре, Богучанском, Енисейском, Кежемском, Пировском, Нижнеингашском и Абанском районах.