Хакасских спасателей направили в Красноярский край для защиты от пожаров

КРАСНОЯРСК, 30 июл — РИА Новости. Аэромобильная группировка спасателей из Хакасии направлена в Красноярский край для защиты населенных пунктов от лесных пожаров, сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС.

"Аэромобильная группировка (АМГ) Главного управления МЧС России по Хакасии выдвинулась в Красноярский край для оказания помощи в защите населенных пунктов от лесных пожаров. В составе АМГ 50 опытных пожарных и 7 единиц техники", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что в Красноярск направили также спасатели из Кемерово. Спасатели оснащены техникой для ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.