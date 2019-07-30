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РИА Новости

Правительство рассмотрело проект создания противопаводковых ГЭС на Амуре

07:28
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© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкСброс воды на Бурейской ГЭС. Архивное фото
Сброс воды на Бурейской ГЭС. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в фотобанк
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июл – РИА Новости. Правительство РФ рассмотрело проект противопаводковых ГЭС на Амуре и его притоках, сообщил журналистам во вторник министр энергетики Александр Новак, добавив, что их строительство не улучшит ситуации с регулированием притока вод из-за водосбросных бассейнов рек в Китае.
"Правительство РФ рассмотрело проект строительства противопаводковых ГЭС на Амуре и его притоках. Его реализация на территории Российской Федерации составляет порядка 400 миллиардов рублей", - отметил глава Минэнерго в Южно-Сахалинске перед заседанием федерального штаба по подготовке и прохождению осенне-зимнего периода 2019-2020 годов.
По словам министра, основная приточность паводковых вод обусловлена водосбросными бассейнами рек Селемджа, Суйбинь, расположенными в Китае.
"Поэтому строительство каскада противопаводковых ГЭС не приведёт к улучшению ситуации с регулированием высокой приточности. Кроме того, дальневосточная энергосистема не испытывает дефицита мощности, поэтому остаётся вопрос сбыта вырабатываемой предлагаемыми ГЭС электроэнергии", - подчеркнул Новак.
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В заключение министр добавил, что на текущий момент функции регулирования паводков выполняют Зейская, Бурейская и Нижне-Бурейская ГЭС.
Ранее сообщалось, что Русгидро в 2016 году отказалось от проекта строительства противопаводковых ГЭС на Амуре и его притоках, который холдинг планировал реализовать с партнерами из Китая.
В ноябре 2014 года Русгидро и китайская корпорация CTGC (China Three Gorges Corporation) подписали соглашение, предполагающее создание совместного предприятия (СП) с распределением долей "Русгидро" и китайской компании в соотношении 51% к 49% для строительства в Амурской области и Хабаровском крае противопаводковых ГЭС. Ориентировочная стоимость проектов, включенных в соглашение, оценивалась в сумму до 230 миллиардов рублей.
Соглашение предусматривало оценку целесообразности и последующее строительство четырех ГЭС: Нижне-Зейской (400 МВт), Селемджинской (300 МВт), Гилюйской (462 МВт) и Нижне-Ниманской (600 МВт).
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Амур (река)Министерство энергетики РФАлександр НовакРоссияЭкономика
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