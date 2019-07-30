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РИА Новости

В Казахстане пообещали в срок закончить ремонтные работы после ЧП в Арыси

06:44
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© Стоп-кадр видео очевидцаПожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
© Стоп-кадр видео очевидца
НУР-СУЛТАН, 30 июл - РИА Новости. Ремонтные работы после взрывов в казахстанской Арыси будут закончены в срок, пообещал во вторник министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Роман Скляр.
На арсенале рядом с населенным пунктом Арысь, где проживают 44,3 тысячи человек, утром 24 июня произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Три человека, среди которых два военнослужащих, погибли. Жителей эвакуировали и разрешили вернуться 29 июня, после завершения очистки города от боеприпасов и их фрагментов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что министерство обороны принимает меры по передислокации военного склада, и призвал не затягивать эту работу.
"Все ремонтные работы будут закончены, там Каирбек Айтбаевич (Ускенбаев, заместитель министра индустрии и инфраструктурного развития - ред.) постоянно находится и держит на контроле", - сказал Скляр журналистам, отвечая на вопрос о том, будут ли закончены работы к 1 августа, как поручил глава республики.
По его словам, переносов сроков по ремонту не будет.
Ранее пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития республики сообщала, что в Арыси после ЧП 155 домов снесли и отстроят заново.
Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
24 июня, 12:40
ЧП и взрывы на военных складах, полигонах и заводах в мире
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Пожар в воинской части в КазахстанеКазахстанВ мире
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