В Казахстане пообещали в срок закончить ремонтные работы после ЧП в Арыси

Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане

© Стоп-кадр видео очевидца Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане

НУР-СУЛТАН, 30 июл - РИА Новости. Ремонтные работы после взрывов в казахстанской Арыси будут закончены в срок, пообещал во вторник министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Роман Скляр.

На арсенале рядом с населенным пунктом Арысь, где проживают 44,3 тысячи человек, утром 24 июня произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Три человека, среди которых два военнослужащих, погибли. Жителей эвакуировали и разрешили вернуться 29 июня, после завершения очистки города от боеприпасов и их фрагментов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что министерство обороны принимает меры по передислокации военного склада, и призвал не затягивать эту работу.

"Все ремонтные работы будут закончены, там Каирбек Айтбаевич (Ускенбаев, заместитель министра индустрии и инфраструктурного развития - ред.) постоянно находится и держит на контроле", - сказал Скляр журналистам, отвечая на вопрос о том, будут ли закончены работы к 1 августа, как поручил глава республики.

По его словам, переносов сроков по ремонту не будет.