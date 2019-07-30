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РИА Новости

В АПИ сообщили о планах развивать геотермальное теплоснабжение на Камчатке

06:41
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГенеральный директор АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" Леонид Петухов. Архивное фото
Генеральный директор АНО Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Генеральный директор АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" Леонид Петухов. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Комплексный проект по применению энергии геотермальных источников Камчатки, одной из составляющих которого может стать геотермальное энерго- и теплоснабжение края, можно разработать, основываясь на опыте Исландии, сообщил РИА Новости глава Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) Леонид Петухов.
По словам главы АПИ, во время визита представителей агентства в Рейкьявик значительное время было уделено изучению деталей реализации проектов в теплоэнергетике.
"Выяснилось, что на всей территории Исландии практически нет ни одной печки, работающей на нефти, газе, угле или дровах. Это все делается за счет термальных источников. И снег они не убирают, потому что улицы Рейкьявика отапливаются сточными термальными водами, а в каждой деревне есть футбольное поле, которые снизу тоже подогреваются этой водой. Нам надо делать похожие вещи", - сказал Петухов.
"Тут преимущество Исландии в том, что они умеют применять каждую килокалорию за счет различных переделов, от туристических бассейнов до теплиц. Например, они угощали нас выращенными у них бананами, показали экспортируемые ими в Данию огурцы. Оставшуюся воду при этом используют для выращивания биомассы, которую используют на корм скоту. То есть практически каждая килокалория тепла используется для комплексного инвестиционного проекта", - добавил глава АПИ.
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Он отметил, что Мутновская геотермальная станция на Камчатке известна в Исландии - они вместе реализовывали проекты еще в советские времена. "Сейчас работа в России в этом направлении ведется не на таком высоком уровне. Поэтому если поручение от вице-премьера Юрия Трутнева по этому направлению будет, то тоже обратимся к исландским коллегам за помощью. Ту трубу, которая строится до Паратунки с Верхне-Паратунских термальных источников, можно протянуть дальше и решить комплексные проблемы энергоснабжения Камчатки", - пояснил Петухов.
По его мнению, применяемые в Исландии технологии известны и понятны российским специалистам, но для развития этого направления требуются вложения. "Наша работа будет заключаться в том, чтобы создать аналогичный комплексный проект, не отдельно выработанное на геотермальной станции электричество или что-то еще. Понятно, что такое электричество будет несколько дороже выработанного на гидроэлектростанции. Но общая идея в том, чтобы продвигать новые технологии и делать комплексные решения, затрагивающие всевозможные сферы применения геотермальной воды", - уточнил Петухов.
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Леонид ПетуховАгентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспортаДальневосточный ФОИсландияРоссияЭкономика
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