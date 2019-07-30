В АПИ сообщили о планах развивать геотермальное теплоснабжение на Камчатке

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Комплексный проект по применению энергии геотермальных источников Камчатки, одной из составляющих которого может стать геотермальное энерго- и теплоснабжение края, можно разработать, основываясь на опыте Исландии, сообщил РИА Новости глава Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) Леонид Петухов.

По словам главы АПИ, во время визита представителей агентства в Рейкьявик значительное время было уделено изучению деталей реализации проектов в теплоэнергетике.

"Выяснилось, что на всей территории Исландии практически нет ни одной печки, работающей на нефти, газе, угле или дровах. Это все делается за счет термальных источников. И снег они не убирают, потому что улицы Рейкьявика отапливаются сточными термальными водами, а в каждой деревне есть футбольное поле, которые снизу тоже подогреваются этой водой. Нам надо делать похожие вещи", - сказал Петухов.

"Тут преимущество Исландии в том, что они умеют применять каждую килокалорию за счет различных переделов, от туристических бассейнов до теплиц. Например, они угощали нас выращенными у них бананами, показали экспортируемые ими в Данию огурцы. Оставшуюся воду при этом используют для выращивания биомассы, которую используют на корм скоту. То есть практически каждая килокалория тепла используется для комплексного инвестиционного проекта", - добавил глава АПИ.

Он отметил, что Мутновская геотермальная станция на Камчатке известна в Исландии - они вместе реализовывали проекты еще в советские времена. "Сейчас работа в России в этом направлении ведется не на таком высоком уровне. Поэтому если поручение от вице-премьера Юрия Трутнева по этому направлению будет, то тоже обратимся к исландским коллегам за помощью. Ту трубу, которая строится до Паратунки с Верхне-Паратунских термальных источников, можно протянуть дальше и решить комплексные проблемы энергоснабжения Камчатки", - пояснил Петухов.