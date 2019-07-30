Пострадавшим от паводка в Приамурье выплатили более 1,5 миллиона рублей

Затопленные дома в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июл - РИА Новости. Более 1,5 миллиона рублей выплачено пострадавшим от паводка в Амурской области, где действует режим ЧС регионального значения, сообщается на сайте правительства региона.

"Из осуществленных выплат 109 семей получили по 10 тысяч рублей (за утрату имущества) и 16 граждан (все – жители Мазановского района) получили по 30 тысяч рублей (в связи с утратой единственного жилого помещения). Всего выплачено более 1,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего от жителей Приамурья, в чьи дома зашла вода, поступило 466 заявлений на оказание адресной социальной помощи. Средства выплачены по 125 из них, еще в 17 случаях деньги поступят в ближайшее время - по этим обращениям принято положительное решение - обследование показало, что жизненно необходимое имущество действительно утрачено. Остальные документы остаются на рассмотрении.