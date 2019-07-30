Командующий ТОФ встретился во Владивостоке с делегацией ВМС Филиппин

ВЛАДИВОСТОК, 30 июл - РИА Новости. Командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Сергей Авакянц во Владивостоке провел встречу с делегацией Военно-морских сил Филиппин, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

Десантный вертолетоносец корабль-док "Давао-дель-Сур" Военно-морских сил Филиппин 26 июля прибыл на главную базу ТОФ для празднования Дня ВМФ . Корабль принял участие в морском параде 28 июля.

"В Доме офицеров ТОФ он принял командира похода капитана 1 ранга Ричарда Гонзагу, а также командный состав и офицеров десантного вертолетоносца корабля-дока (ДВКД) "Давао-дель-Сур", который находится с дружественным визитом в столице Приморского края", - говорится в сообщении.

Авакянц поблагодарил экипаж "Давао-дель-Сур" за участие в параде в День Военно-Морского Флота России. Он отметил высокую выучку филиппинских моряков и образцовое содержание корабля и заверил, что филиппинским кораблям в России всегда рады.

"Капитан 1 ранга Ричард Гонзага… выразил надежду, что взаимные визиты российских и филиппинских кораблей будут продолжаться, что послужит дальнейшему укреплению и развитию двусторонних связей между флотами и странами", - отметил Воскресенский.