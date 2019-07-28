День Военно-морского флота РФ

Фрегат "Адмирал флота Касатонов" на фоне Английской набережной, в акватории Невы, где фрегат находится для участия в репетициях главного военно-морского парада на день ВМФ

День Военно-морского флота (ВМФ) отмечается в России в последнее воскресенье июля на основании указа президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации". В 2019 году он приходится на 28 июля.

Военно-морской флот как самостоятельный вид Вооруженных Сил Российской Федерации складывался с конца XVII века до начала XX века. Создание регулярного военного флота в России было обусловлено настоятельной потребностью страны в преодолении территориальной, политической и культурной изоляции, ставшей на рубеже XVII-XVIII веков главным препятствием для экономического и социального развития русского государства. Первым регулярным формированием отечественного Военно-морского флота стал Азовский флот, который был сформирован из кораблей и судов, построенных зимой 1695-1696 годов и предназначавшихся для содействия армии в кампании по овладению турецкой крепостью Азов.

30 октября (20 октября по старому стилю) 1696 года боярская дума по представлению царя Петра I приняла постановление "Морским судам быть ..." , что стало первым законом о флоте и официальным признанием его основания.

Во время Северной войны 1700-1721 годов был создан Балтийский флот , выдвинувший Россию в число крупных морских держав. Первые боевые корабли для него строились в 1702-1703 годах в устье реки Сясь на Ладожском озере и на реке Свирь. В 1703 году была заложена база русского флота на Балтике – Кроншлот (позднее – Кронштадт).

В ходе Северной войны определились основные задачи флота, перечень которых остается практически неизменным до настоящего времени, а именно: борьба против военно-морских сил противника, борьба на морских коммуникациях, оборона своего побережья с морского направления, содействие армии на приморских направлениях, нанесение ударов и обеспечение вторжения на территорию противника с морского направления. Удельный вес этих задач менялся по мере изменения материальных средств и характера вооруженной борьбы на море. Соответственно этому изменялись роль и место отдельных родов сил, входивших в состав флота.

До Первой мировой войны основные задачи решались надводными кораблями, и они были главным родом сил флота. В период Второй мировой войны эта роль на некоторое время перешла к морской авиации, а в послевоенный период с появлением ракетно-ядерного оружия и кораблей с атомными энергетическими установками в качестве главного рода сил утвердились подводные лодки.

До Первой мировой войны флот был однородным. Береговые войска (морская пехота и береговая артиллерия), существовавшие с начала XVIII века, в организационном отношении в состав флота не входили. В 1906 году зародились и стали развиваться как новый род сил ВМФ подводные силы. В 1914 году были сформированы первые части морской авиации, которая в 1916 году также приобрела признаки самостоятельного рода сил. Окончательно ВМФ как разнородное стратегическое объединение сформировался к середине 1930-х годов, когда в состав ВМФ организационно вошли морская авиация, береговая оборона и части противовоздушной обороны (ПВО).

В период становления регулярного флота России его организационно-штатная структура и функции были нечеткими. В 1717 году по указу Петра I для повседневного управления флотом была сформирована Адмиралтейств-коллегия. В 1802 году образовано Министерство морских сил, впоследствии переименованное в Морское министерство и просуществовавшее до 1917 года. Органы боевого (оперативного) управления силами ВМФ появились после русско-японской войны с созданием в 1906 году Морского генерального штаба. Современная система органов управления ВМФ окончательно сложилась накануне Великой Отечественной войны. 15 января 1938 года постановлением Центрального Исполнительного Комитета (ЦИК) и Совета Народных Комиссаров (СНК) был создан Народный комиссариат ВМФ, в составе которого был образован Главный морской штаб.

Постоянные группировки сил на морских театрах складывались по мере решения российским государством исторических задач, связанных с приобретением выходов в Мировой океан, включением страны в мировую экономику и политику. На Балтике флот постоянно существовал с 18 мая (7 мая по старому стилю) 1703 года, Каспийская флотилия – с 15 ноября (4 ноября по старому стилю) 1722 года, а флот на Черном море – с 13 мая (2 мая по старому стилю) 1783 года. На Севере и Тихом океане группировки сил флота создавались на временной основе или, не получив значительного развития, периодически упразднялись. Нынешний Тихоокеанский и Северный флоты в качестве постоянных группировок существуют соответственно с 21 апреля 1932 года и 1 июня 1933 года.

Наибольшее развитие флот получил к середине 1980-х годов. В это время в него входили четыре флота и Каспийская флотилия, в составе которых было более 100 дивизий и бригад надводных кораблей, подводных лодок, морской авиации и береговой обороны.

Военно-морской флот является главной составляющей и основой морского потенциала Российской Федерации, одним из инструментов внешней политики государства и предназначен для обеспечения защиты интересов России и ее союзников в Мировом океане военными методами, поддержания военно-политической стабильности на глобальном и региональном уровнях, отражения агрессии с морских и океанских направлений.

ВМФ создает и поддерживает условия для обеспечения безопасности морской деятельности России, обеспечивает военно-морское присутствие России, демонстрацию флага и военной силы в Мировом океане, принимает участие в борьбе с пиратством, в осуществляемых мировым сообществом военных, миротворческих и гуманитарных акциях, отвечающих интересам России, осуществляет заходы кораблей и судов в порты иностранных государств.

На протяжении всей своей истории флот играет важную роль в судьбе России. В мировой истории навсегда запечатлены легендарные сражения русского флота при Гангуте (ныне полуостров Ханко в Финляндии), Тендре, Синопе, в Чесме, важнейшие операции в ходе Первой мировой и Великой Отечественной войн.

История торжеств в честь флота берет свое начало со времен Петра I. Поводом для первого настоящего военно-морского парада стала одержанная русским флотом 27 июля (7 августа по новому стилю) 1714 года победа в сражении при Гангуте в ходе Северной войны. Она стала первой в российской истории морской победой русского флота. Гангутскую победу торжественно отметили в Санкт-Петербурге. Празднование продолжалось несколько дней. В своем указе Петр I повелел ежегодно 27 июля отмечать день Гангутской победы торжественными богослужениями, морскими парадами и фейерверками. Этот день стал своего рода праздником Военно-морского флота. Позже празднование победы ограничивалось только торжественным молебном. В середине XIX века традиция времен Петра I возродилась: 27 июля стали проводиться парады расцвеченных флагами кораблей и звучать орудийные салюты.

В 1917 году праздник отменили. С 1920 года по предложению Штаба морских сил Балтийского моря, в ближайший к 18 мая выходной день в Петрограде (ныне Санкт-Петербург) стали отмечать День Красного флота. 18 мая (7 мая по старому стилю) в 1703 году русский регулярный флот одержал первую победу на Балтике. В абордажном бою были захвачены шведские бот "Гедан" и шнява (небольшое двухмачтовое судно с прямыми парусами) "Астрильд". Впоследствии дату этого боя приняли как день возникновения Балтийского флота.

Праздник День военно-морского флота в СССР впервые отмечался 24 июля 1939 года на основании постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 22 июня 1939 года, которым он был установлен. Проводить День ВМФ нужно было ежегодно 24 июля. Дата празднования Дня ВМФ была перенесена на последнее воскресенье июля указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях" и последующих законодательных актов.

Традиционно празднование Дня ВМФ начинается с торжественного построения личного состава флотских частей и ритуала подъема на кораблях Андреевского флага и флагов расцвечивания. В местах базирования Северного, Тихоокеанского, Балтийского и Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии в этот день проходят морские парады и военно-спортивные праздники. Парады военных кораблей в этот день проходят ежегодно , начиная с 1939 года, и не проводились лишь во время Великой Отечественной войны (1941-1945).

В 2017 года по поручению президента впервые в новейшей истории в Санкт-Петербурге был проведен главный военно-морской парад . По масштабу проведения, количеству задействованных кораблей и самолетов это событие можно было сравнить с парадом Победы 9 мая на Красной площади в Москве.

Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге в День ВМФ теперь проводится ежегодно

В последние годы парады военных кораблей в День ВМФ также проходят в Астрахани, Балтийске, Владивостоке, Полярном, Севастополе, Североморске и на территории пункта базирования Военно-Морского Флота Российской Федерации в порту Тартус (Сирийская Арабская Республика).