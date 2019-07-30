В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Украина как государство может перестать существовать уже через три года из-за "политических экспериментов", заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
"За эти три года мы страну к чертям собачьим можем этими экспериментами потерять. Мало нам эксперимента с Ульяной Супрун в медицинской сфере? Сегодня, когда я слышу "реформа" или "эксперимент", мне сразу "кажется", что нас хотят обмануть и ограбить. Я с глубоким уважением и надеждой отношусь к тому, что придут в Раду новые люди, но меня пугает присутствие тех, кто никогда нигде не работал и никогда нигде не учился. В какой сфере деятельности они являются профессионалами?" — сказал Кива.
По мнению политика, будет "большой победой", если Украина сможет "пережить" 2020 год, поскольку в бюджет уже заложено повышение тарифов ЖКХ, которые сильно ударят по кошельку украинцев.
Кива также отметил, что украинские власти напрасно пытаются выполнять "задачи Госдепа и Евросоюза" и нравиться Международному валютному фонду, игнорируя нужды простых граждан.
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