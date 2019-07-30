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РИА Новости

В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины

05:33
103756
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Украина как государство может перестать существовать уже через три года из-за "политических экспериментов", заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.

"За эти три года мы страну к чертям собачьим можем этими экспериментами потерять. Мало нам эксперимента с Ульяной Супрун в медицинской сфере? Сегодня, когда я слышу "реформа" или "эксперимент", мне сразу "кажется", что нас хотят обмануть и ограбить. Я с глубоким уважением и надеждой отношусь к тому, что придут в Раду новые люди, но меня пугает присутствие тех, кто никогда нигде не работал и никогда нигде не учился. В какой сфере деятельности они являются профессионалами?" — сказал Кива.

По мнению политика, будет "большой победой", если Украина сможет "пережить" 2020 год, поскольку в бюджет уже заложено повышение тарифов ЖКХ, которые сильно ударят по кошельку украинцев.
Кива также отметил, что украинские власти напрасно пытаются выполнять "задачи Госдепа и Евросоюза" и нравиться Международному валютному фонду, игнорируя нужды простых граждан.
Президент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире партии Слуга народа после парламентских выборов в Киеве. 21 июля 2019
25 июля, 08:00
Чего не нужно ждать от новой украинской власти
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Обсудить 58
Ситуация на УкраинеИлья КиваВ мире
Популярные комментарии
И наша страна может сгинуть без честных выборов....
30 июля, 07:27
ЭХЭдуард Х
578233105
Полностью согласен с этим заявлением, но есть одно НО, ваши, с образованием и с опытом, быстрее и «профессиональнее» начинают разворовывать богатства страны. Все от Зеленского ждут катастрофы, а получали вы ее от каждого предыдущего, по факту, так что расслабтесь, у Зеленского хотя бы есть совесть. По крайней мере, он про нее (совесть), пусть и в комедийной форме, очень много говорил. Да и на пляже он слишком скромно «отдыхал» от государственных дел.
30 июля, 07:05
NNikoljamaster80
582520116
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