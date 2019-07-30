В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины

"За эти три года мы страну к чертям собачьим можем этими экспериментами потерять. Мало нам эксперимента с Ульяной Супрун в медицинской сфере? Сегодня, когда я слышу "реформа" или "эксперимент", мне сразу "кажется", что нас хотят обмануть и ограбить. Я с глубоким уважением и надеждой отношусь к тому, что придут в Раду новые люди, но меня пугает присутствие тех, кто никогда нигде не работал и никогда нигде не учился. В какой сфере деятельности они являются профессионалами?" — сказал Кива.