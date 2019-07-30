На Итурупе стартовала экспедиция "Восточный бастион – Курильская гряда"

Ранее сообщалось, что в экспедиции принимают участие около 100 человек – ученые, военнослужащие, юнармейцы. Они прибыли на остров большим десантным кораблем ТОФ "Ослябя". В рамках долгосрочной экспедиции на острове Итуруп планируются археологические работы, ботанические, ихтиологические, ландшафтные и орнитологические исследования. Во второй половине августа участники экспедиции проведут исследования на острове Уруп южной группы Большой гряды Курильских островов.