На Итурупе стартовала экспедиция "Восточный бастион – Курильская гряда"

ВЛАДИВОСТОК, 30 июл - РИА Новости. Участники комплексной экспедиции на острова Курильской гряды "Восточный бастион – Курильская гряда" приступили к изучению острова Итуруп, сообщает пресс-служба ВВО.
Ранее сообщалось, что в экспедиции принимают участие около 100 человек – ученые, военнослужащие, юнармейцы. Они прибыли на остров большим десантным кораблем ТОФ "Ослябя". В рамках долгосрочной экспедиции на острове Итуруп планируются археологические работы, ботанические, ихтиологические, ландшафтные и орнитологические исследования. Во второй половине августа участники экспедиции проведут исследования на острове Уруп южной группы Большой гряды Курильских островов.
"Представители Русского географического общества, Российской академии наук, а также военнослужащие ВВО, Военно-комической академии имени А.Ф. Можайского провели осмотр Чертовой скалы и прибрежной зоны залива Касатка, где находится тоннель с остатками японских укреплений времен Второй мировой войны", - говорится в сообщении.
Там находится множество полуразрушенных подземных ходов.
Кроме того, участники экспедиции начали работы в районе села Рейдово.