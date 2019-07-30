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РИА Новости

На Итурупе стартовала экспедиция "Восточный бастион – Курильская гряда"

05:25
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© РИА Новости / Сергей КрасноуховВид на острове Итуруп. Архивное фото
Вид на острове Итуруп. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Красноухов
ВЛАДИВОСТОК, 30 июл - РИА Новости. Участники комплексной экспедиции на острова Курильской гряды "Восточный бастион – Курильская гряда" приступили к изучению острова Итуруп, сообщает пресс-служба ВВО.
Ранее сообщалось, что в экспедиции принимают участие около 100 человек – ученые, военнослужащие, юнармейцы. Они прибыли на остров большим десантным кораблем ТОФ "Ослябя". В рамках долгосрочной экспедиции на острове Итуруп планируются археологические работы, ботанические, ихтиологические, ландшафтные и орнитологические исследования. Во второй половине августа участники экспедиции проведут исследования на острове Уруп южной группы Большой гряды Курильских островов.
"Представители Русского географического общества, Российской академии наук, а также военнослужащие ВВО, Военно-комической академии имени А.Ф. Можайского провели осмотр Чертовой скалы и прибрежной зоны залива Касатка, где находится тоннель с остатками японских укреплений времен Второй мировой войны", - говорится в сообщении.
Там находится множество полуразрушенных подземных ходов.
Кроме того, участники экспедиции начали работы в районе села Рейдово.
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ИтурупВосточный военный округРоссийская академия наукМинистерство обороны РФРусское географическое обществоКурильские островаРоссияОбщество
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