Жириновский рассказал, чем может обернуться незаконная акция в Москве

В своей Telegram-канале политик написал, что прошедший 27 июля в Москве не согласованный с властями митинг напомнил ему события, происходившие в России в 1917 году.

"Нужно найти формулу, при которой все могли регистрировать партии, участвовать в выборах, всех кандидатов нужно регистрировать. Но произошедшее в субботу в Москве - это то же самое, что делали большевики в 1917 г. Противостояние людей и полиции, угроза государству. Люди хотят демократии, но важно не перейти ту грань, когда мы сами себе нанесем ущерб", - заявил Жириновский.