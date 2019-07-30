Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-30T05:31Z
https://ria.ru/20190730/1556987621.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155072/44/1550724481_0:0:3095:1740_1036x0_80_0_0_350d38344c459f3b1aeb44ef004ebfd7.jpg
РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Жириновский рассказал, чем может обернуться незаконная акция в Москве

05:15
52376
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил за регистрацию всех кандидатов на выборы.
В своей Telegram-канале политик написал, что прошедший 27 июля в Москве не согласованный с властями митинг напомнил ему события, происходившие в России в 1917 году.
Полиция на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы у Тверской улице Москвы. 27 июля 2019
27 июля, 21:36
В Москве на несанкционированной акции задержали более тысячи человек
"Нужно найти формулу, при которой все могли регистрировать партии, участвовать в выборах, всех кандидатов нужно регистрировать. Но произошедшее в субботу в Москве - это то же самое, что делали большевики в 1917 г. Противостояние людей и полиции, угроза государству. Люди хотят демократии, но важно не перейти ту грань, когда мы сами себе нанесем ущерб", - заявил Жириновский.
В субботу, 27 июля, в Москве состоялся несогласованный с московскими властями митинг, организованный оппозиционными кандидатами в Мосгордуму, которые не были зарегистрированы из-за большого количества брака в подписных листах. По данным полиции, на незаконной акции задержали 1074 человека за различные правонарушения.
2453081032315
Обсудить 26
Выборы в МосгордумуЖириновскийОбществоПроисшествия
Популярные комментарии
Сейчас это не вопрос идеи, как в 1917-м, а вопрос денег и наличия вражеских НКО на территории России. Много появилось желающих подменить демократию вседозволенностью или играть на этом.
30 июля, 05:49
ggoldmikron
111011021
Работать не хотят! Всем в депутатах сидеть хочется! Никому нет дела до справедливости! Сейчас поднажмут, выберутся, а затем - жизнь удалась! Вот и вся "революция"!
30 июля, 06:27
Фиалка ноября
72200010
Рекомендуем
Монумент Независимости Украины в Киеве
В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины
РИА
Новости
Убитая девушка-блогера Екатерина
СМИ рассказали подробности убийства блогерши, найденной в чемодане в Москве
Ситуация на киевском Майдане
Украинский политолог сравнил внешний вид Москвы и Киева
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-11 с космодрома Байконур. 4 апреля 2019
Астронавт НАСА сфотографировал с борта МКС разрушение корабля "Прогресс"
Лента
новостей
Вид на Гурзуф
В команде Зеленского назвали способ возвращения Крыма
Собака породы питбуль. Архивное фото
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
В Госдуму направили предложение заблокировать BlaBlaCar
Погибшая девушка-блогер
"Не давала покоя": знакомая зарезанной блогерши рассказала о ее завистниках
В Приморье задержали начальника уголовного розыска, сообщил источник
Схема атомного реактора на быстрых нейтронах БН-1200
"Росатом" обоснует конкурентоспособность энергоблока "АЭС будущего"
Бывший солдат дивизии СС Галичина на церемонии перезахоронения останков солдат дивизии СС Галичина во Львовской области
На Украине с почестями перезахоронили останки солдат дивизии СС "Галичина"
Деньги в кассовом аппарате
Financial Times восхитилась российской системой налогообложения
Официальная резиденция президента США - Белый дом
Foreign Policy объяснил, почему США должны внушить России страх
Кадр из сериала Игра престолов
"Пасхалка" или ляп. Зачем Джону Сноу стакан с кофе, а королеве — кеды
Отдыхающие на пляже в районе Суджукской косы в Новороссийске
Морской бой и пляжи в городе-герое. Летний отдых в Новороссийске
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:51Мужа певицы Жасмин объявили в международный розыск
09:44Экс-президента Судана отпустят из тюрьмы на похороны матери
09:44В МЧС предупредили о ливнях в Хабаровском крае
09:42В Подмосковье женщина оставила сына в камере хранения в супермаркете
09:40В Астрахани госпитализировали десять моряков с иранского судна
09:40Власти Лос-Анджелеса расследуют возможный взлом городской базы данных
09:37Уровень воды в реке Ия в Тулуне может подняться на 4,5 метра
09:37Порошенко заявил, что не намерен ни от кого прятаться
09:35МЧС предупредило водителей об опасности поездок в районе Тулуна
09:34В Колумбии изъяли более тонны кокаина, который хотели отправить в Европу
09:33Захарова назвала идею Киева создать русскоязычный телеканал безумием
09:32Генконсул России: число жалоб россиян на сервис в отелях Антальи возросло
09:32В Приамурье пострадавшие от паводка курящие люди получат сигареты
09:24В Петербурге банк выплатит компенсацию клиентке, упавшей с кресла
09:24Эксперты рассказали, что туристы чаще всего покупают в duty free
09:23В Бурятию на помощь туристам направился вертолет со спасателями из Иркутска
09:22Хакасских спасателей направили в Красноярский край для защиты от пожаров
09:12Блок со спутником "Меридиан" отделился от ракеты "Союз-2.1а"
09:08Минобороны взяло на сопровождение "Союз-2.1а" со спутником "Меридиан"
09:06Названы главные признаки профессионального выгорания
Лента новостейМолния