Жириновский рассказал, чем может обернуться незаконная акция в Москве

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил за регистрацию всех кандидатов на выборы.
В своей Telegram-канале политик написал, что прошедший 27 июля в Москве не согласованный с властями митинг напомнил ему события, происходившие в России в 1917 году.
"Нужно найти формулу, при которой все могли регистрировать партии, участвовать в выборах, всех кандидатов нужно регистрировать. Но произошедшее в субботу в Москве - это то же самое, что делали большевики в 1917 г. Противостояние людей и полиции, угроза государству. Люди хотят демократии, но важно не перейти ту грань, когда мы сами себе нанесем ущерб", - заявил Жириновский.
В субботу, 27 июля, в Москве состоялся несогласованный с московскими властями митинг, организованный оппозиционными кандидатами в Мосгордуму, которые не были зарегистрированы из-за большого количества брака в подписных листах. По данным полиции, на незаконной акции задержали 1074 человека за различные правонарушения.