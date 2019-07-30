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РИА Новости

Дипломаты рассказали о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Казахстане

04:59
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АЛМА-АТА, 30 июл – РИА Новости. Травмы, полученные пострадавшими в ДТП в Павлодарской области Казахстана гражданами России, не угрожают их жизням, сообщила пресс-служба посольства РФ.
Ранее департамент здравоохранения Павлодарской области сообщил, что вечером в воскресенье в ДТП пострадали 11 человек, трое из которых являются гражданами РФ, в том числе девочка 2010 года из Тюмени. По данным полиции, столкнулись "Нива-21214" и Mercedes Benz Sprinter, в котором находился ребенок. Следствие установило, что водитель "Нивы" находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени.
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Казахстане
20 апреля, 14:25
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Казахстане
"Сотрудники посольства России в Казахстане уточнили детали дорожно-транспортного происшествия, случившегося 29 июля с.г. на севере Казахстана с участием 11 человек, в том числе трех граждан Российской Федерации. Двое росграждан получили травмы, не представляющие угрозу их жизни, и находятся на излечении в местной больнице, третий не пострадал", - говорится в сообщении посольства в Facebook.
В сообщении дипмиссии отмечается, что посольство продолжает следить за состоянием здоровья пострадавших.
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