В Приамурье из-за угрозы подтопления эвакуировали детский лагерь

В понедельник во втором по численности населения городе Амурской области - Белогорске был объявлен режим ЧС. По прогнозам Росгидромета и МЧС, река Томь в районе города 1-2 августа поднимется выше уровня, который был в 2013 году во время крупномасштабного паводка.

По ее словам, из лагеря эвакуировано 152 ребенка и 28 взрослых, такое решение было принято в связи с началом подтопления дороги к лагерю. Председатель эвакуационной комиссии сообщила, что дети были доставлены в Белогорск, где их забрали родители. Она заверила, что смена в лагере будет продолжена, как только вода сойдет.