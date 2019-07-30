Украинский политолог сравнил внешний вид Москвы и Киева

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала "НАШ" поделился своими впечатлениями от поездки в Москву и сравнил российскую столицу с Киевом.
По его словам, Москва – чистейший мегаполис с приятной атмосферой, в то время как Киев – это грязный город, который не подходит под определение европейской столицы.
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Он также рассказал, что ему стыдно за Киев, потому что он серьезно уступает Москве по многим параметрам.
"Столица грязная, с плохой логистикой, с совершенно неприемлемыми архитектурными решениями. Вы посмотрите, что творится со строительством? Это нормально? Я долгое время не ездил в Москву по внутренним соображениям, хотя были приглашения участвовать в эфирах. Я приезжаю в Москву, и мне стыдно. Имперская столица, у нас много разговоров об этом. Но там чисто, там атмосфера приятнее, город ухожен. И я приезжаю в Киев – и мне снова стыдно", - рассказал Еромолаев.
По его мнению, все проблемы украинской столицы связаны с плохим управлением, а правительство города "не в состоянии навести порядок, утвердить разумный генплан столицы страны".
При этом Ермолаев подчеркнул, что киевские чиновники прекрасно осознают все проблемы Киева, однако вместо реальных действий, они пытаются отвлекать внимание общественности "роликами про выборы".