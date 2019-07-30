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РИА Новости

В ООН сообщили о росте числа жертв вооруженных конфликтов среди детей

03:45
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© AP Photo / Hassan AmmarМальчик с флагом Сирии в Алеппо. Архивное фото
Мальчик с флагом Сирии в Алеппо. Архивное фото
© AP Photo / Hassan Ammar
ООН, 30 июл - РИА Новости. Число детей, погибших и пострадавших в результате различных вооруженных конфликтов в 2018 году, достигло небывалых значений, говорится в докладе генерального секретаря ООН.
Согласно докладу о детях и вооруженных конфликтах, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, "подтвержденные случаи убийств детей и нанесения им увечий во всем мире достигли рекордного уровня" с момента создания соответствующего механизма наблюдения.
"В Афганистане число жертв и пострадавших среди детей оставалось самым высоким - 3062 человека", - отмечается в документе.
По данным авторов доклада, в конфликт в Сирии погибли и были ранены 1854 ребенка, в Йемене - 1689.
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Сомали остается страной с наивысшим уровнем вовлечения детей в вооруженный конфликт. Там в 2018 году поставили под ружье 2300 детей, в Нигерии – 1947.
Как отмечается в документе, в 2018 году были подтверждены 933 случая сексуального насилия над детьми, из них 331 - в Сомали, 277 - в ДРК.
Около 2490 детей были похищены в 2018 году. Из них в Сомали – 1609, в ДРК – 367, в Нигерии - 180, в Южном Судане – 109, в Сирии – 69, в ЦАР – 62, в Судане – 22 и на Филиппинах – 13.
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