Московский зоопарк надеется получить потомство от панд Жуи и Диндин

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Московский зоопарк надеется в будущем получить потомство от переданных Китаем панд, сейчас им устраивают короткие встречи, чтобы они привыкали друг к другу, рассказали РИА Новости в зоопарке.

Большие панды - самка Диндин, которая родилась в 2017 году, и самец Жуи, родившийся в 2016 году, - в этом году были переданы Китаем России для совместных исследований на 15 лет. Ранее отмечалось, что панды живут раздельно, но в соседних вольерах. Между ними иногда открывают "ворота любви" - позволяют им видеть и немного касаться друг друга. Но в пресс-службе столичного зоопарка отмечали, до большой встречи панд еще два-три года.

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"Пока их периодически пытаются вместе соединять, чтобы они начали жить вместе. Все-таки они одиночные животные, которые живут не парой. Они подходят, они общаются, но недолго... а то вдруг что-то произойдет, и они передерутся", - рассказали в зоопарке.

Сотрудник Московского зоопарка также отметил, что с пандами необходимо работать очень аккуратно, им нужно время, чтобы привыкнуть друг к другу. Таким образом, сотрудники надеются подвести животных к тому, чтобы они образовали потомство в условиях зоопарка. Ведь даже в природе панды очень редко образовывают потомство самостоятельно.

"Со временем они привыкнут друг к другу, и случится то, к чему мы стремимся - получить в условиях нашего Московского зоопарка от них потомство, если получится. Возможно, мы получим, в некоторых зоопарках получается так, что они сами спариваются и дают приплод, а дальше как получится", - рассказал сотрудник зоопарка.

Кроме того, он отметил, что панда в природе рождает двух детенышей, а выкармливает только одного.