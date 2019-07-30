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РИА Новости

Московский зоопарк надеется получить потомство от панд Жуи и Диндин

03:10
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкБольшая панда, переданная Китаем Московскому зоопарку, в павильоне "Фауна Китая". Архивное фото
Большая панда, переданная Китаем Московскому зоопарку, в павильоне Фауна Китая. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Московский зоопарк надеется в будущем получить потомство от переданных Китаем панд, сейчас им устраивают короткие встречи, чтобы они привыкали друг к другу, рассказали РИА Новости в зоопарке.
Большие панды - самка Диндин, которая родилась в 2017 году, и самец Жуи, родившийся в 2016 году, - в этом году были переданы Китаем России для совместных исследований на 15 лет. Ранее отмечалось, что панды живут раздельно, но в соседних вольерах. Между ними иногда открывают "ворота любви" - позволяют им видеть и немного касаться друг друга. Но в пресс-службе столичного зоопарка отмечали, до большой встречи панд еще два-три года.
"Пока их периодически пытаются вместе соединять, чтобы они начали жить вместе. Все-таки они одиночные животные, которые живут не парой. Они подходят, они общаются, но недолго... а то вдруг что-то произойдет, и они передерутся", - рассказали в зоопарке.
Сотрудник Московского зоопарка также отметил, что с пандами необходимо работать очень аккуратно, им нужно время, чтобы привыкнуть друг к другу. Таким образом, сотрудники надеются подвести животных к тому, чтобы они образовали потомство в условиях зоопарка. Ведь даже в природе панды очень редко образовывают потомство самостоятельно.
Большая панда в Научно-исследовательском центре разведения панд города Чэнду в Китае
8 июня, 08:00
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"Со временем они привыкнут друг к другу, и случится то, к чему мы стремимся - получить в условиях нашего Московского зоопарка от них потомство, если получится. Возможно, мы получим, в некоторых зоопарках получается так, что они сами спариваются и дают приплод, а дальше как получится", - рассказал сотрудник зоопарка.
Кроме того, он отметил, что панда в природе рождает двух детенышей, а выкармливает только одного.
"Поэтому китайцы просто одного оставляют под самкой, а второго отдают на искусственное выкармливание для сохранности этих животных", - отметил собеседник агентства.
Панды Диндин и Жуи в Московском зоопарке
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Самке Диндин — два года, она появилась на свет в 2017-м. Самец Жуи чуть старше, он родился в 2016-м году.

Панда Жуи в Московском зоопарке
1 из 8

Самке Диндин — два года, она появилась на свет в 2017-м. Самец Жуи чуть старше, он родился в 2016-м году.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Этих животных Китай передал России для совместных исследований.

Панда Жуи в Московском зоопарке
2 из 8

Этих животных Китай передал России для совместных исследований.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Бамбуковые медведи поселились в новом специальном павильоне столичного зоопарка.

Панда Жуи в Московском зоопарке
3 из 8

Бамбуковые медведи поселились в новом специальном павильоне столичного зоопарка.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Панды пробудут в Москве 15 лет.

Панда Жуи в Московском зоопарке
4 из 8

Панды пробудут в Москве 15 лет.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Животные юридически принадлежат КНР, их потомство тоже будет числиться китайскими.

Панда Диндин в Московском зоопарке
5 из 8

Животные юридически принадлежат КНР, их потомство тоже будет числиться китайскими.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Большая панда — символ Китая. Эти исчезающие животные находятся под особой защитой государства.

Панда Жуи в Московском зоопарке
6 из 8

Большая панда — символ Китая. Эти исчезающие животные находятся под особой защитой государства.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Отправка панд в различные страны стала традицией, которую называют "дипломатией панд".

Панда Диндин в Московском зоопарке
7 из 8

Отправка панд в различные страны стала традицией, которую называют "дипломатией панд".

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Панда Жуи в Московском зоопарке.

Панда Жуи в Московском зоопарке
8 из 8

Панда Жуи в Московском зоопарке.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
1 из 8

Самке Диндин — два года, она появилась на свет в 2017-м. Самец Жуи чуть старше, он родился в 2016-м году.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
2 из 8

Этих животных Китай передал России для совместных исследований.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
3 из 8

Бамбуковые медведи поселились в новом специальном павильоне столичного зоопарка.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
4 из 8

Панды пробудут в Москве 15 лет.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
5 из 8

Животные юридически принадлежат КНР, их потомство тоже будет числиться китайскими.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
6 из 8

Большая панда — символ Китая. Эти исчезающие животные находятся под особой защитой государства.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
7 из 8

Отправка панд в различные страны стала традицией, которую называют "дипломатией панд".

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
8 из 8

Панда Жуи в Московском зоопарке.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
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Московский зоопаркМоскваКитайРоссияОбщество
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