Машков назвал условие для возвращения в кино

Александр Петров на "Кинотавре".
У выпускника ГИТИСа много заметных российских кинопроектов — от "Притяжения" до "Полицейского с Рублевки", кажется, что Петров уже повсюду.
Франшизу о Гоголе с ним высоко оценили зарубежные критики. А совсем скоро, 11 июля, зрители увидят Александра в фильме Люка Бессона "Анна" — триллере о наемном убийце.
Российскому актеру досталась роль таинственного Петра — подробности о его персонаже держатся в секрете. Но точно известно, что на экране Петров составит компанию Хелен Миррен, Люку Эвансу и Киллиану Мерфи.
Александр Петров на "Кинотавре".
У выпускника ГИТИСа много заметных российских кинопроектов — от "Притяжения" до "Полицейского с Рублевки", кажется, что Петров уже повсюду.
Франшизу о Гоголе с ним высоко оценили зарубежные критики. А совсем скоро, 11 июля, зрители увидят Александра в фильме Люка Бессона "Анна" — триллере о наемном убийце.
Российскому актеру досталась роль таинственного Петра — подробности о его персонаже держатся в секрете. Но точно известно, что на экране Петров составит компанию Хелен Миррен, Люку Эвансу и Киллиану Мерфи.
Юлия Снигирь. Кадр из фильма "Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть".
После окончания Щукинского училища и роли в дилогии "Обитаемый остров" Федора Бондарчука Юлия снялась во франко-российской ленте "Распутин" с Жераром Депардье.
Дебютом за океаном для Юлии стала пятая часть "Крепкого орешка". А этой осенью актриса появится во втором сезоне "Молодого папы" (The New Pope, 2019) Паоло Соррентино.
Кого она сыграет, неизвестно, но доступен кадр со съемок, который Соррентино разместил в инстаграме.
В сериале снимаются, естественно, Джуд Лоу, а также Джон Малкович, Шэрон Стоун, Мэрилин Мэнсон и другие.
Юлия Снигирь. Кадр из фильма "Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть".
После окончания Щукинского училища и роли в дилогии "Обитаемый остров" Федора Бондарчука Юлия снялась во франко-российской ленте "Распутин" с Жераром Депардье.
Дебютом за океаном для Юлии стала пятая часть "Крепкого орешка". А этой осенью актриса появится во втором сезоне "Молодого папы" (The New Pope, 2019) Паоло Соррентино.
Кого она сыграет, неизвестно, но доступен кадр со съемок, который Соррентино разместил в инстаграме.
В сериале снимаются, естественно, Джуд Лоу, а также Джон Малкович, Шэрон Стоун, Мэрилин Мэнсон и другие.
Владимир Машков. Кадр из фильма "Миссия невыполнима: Протокол Фантом".
Машковым всерьез заинтересовались в Голливуде после фильма "Вор" Павла Чухрая и номинаций картины на "Оскар" и "Золотой глобус". В конце 1990-х — начале 2000-х актер появляется в фильмах с Робертом Де Ниро ("15 минут славы"), Оуэном Уилсоном ("В тылу врага"), Скарлетт Йоханссон ("Американская рапсодия").
После еще одного российского фильма, номинированного на "Золотой глобус" ("Край" Алексея Учителя), Машков вновь снимается в Голливуде. На этот раз — в боевике "Миссия невыполнима: Протокол Фантом" с Томом Крузом и в сериале "Шпионка" с Дженнифер Гарнер.
Владимир Машков. Кадр из фильма "Миссия невыполнима: Протокол Фантом".
Машковым всерьез заинтересовались в Голливуде после фильма "Вор" Павла Чухрая и номинаций картины на "Оскар" и "Золотой глобус". В конце 1990-х — начале 2000-х актер появляется в фильмах с Робертом Де Ниро ("15 минут славы"), Оуэном Уилсоном ("В тылу врага"), Скарлетт Йоханссон ("Американская рапсодия").
После еще одного российского фильма, номинированного на "Золотой глобус" ("Край" Алексея Учителя), Машков вновь снимается в Голливуде. На этот раз — в боевике "Миссия невыполнима: Протокол Фантом" с Томом Крузом и в сериале "Шпионка" с Дженнифер Гарнер.
Константин Хабенский. Кадр из фильма "Особо опасен".
До того как попасть в Голливуд, Хабенский прославился на родине — как в кино, так и на телевидении и в театре. Он появился в сериале "Убойная сила" и "Дозорах" Тимура Бекмамбетова. Режиссер и позвал актера в Голливуд.
Американский дебют Хабенского — роль в боевике "Особо опасен" с Анджелиной Джоли и Джеймсом Макэвоем. Затем были триллеры "Шпион, выйди вон!" и "Черное море" с Джудом Лоу о затонувшей немецкой подлодке с золотом.
Константин Хабенский. Кадр из фильма "Особо опасен".
До того как попасть в Голливуд, Хабенский прославился на родине — как в кино, так и на телевидении и в театре. Он появился в сериале "Убойная сила" и "Дозорах" Тимура Бекмамбетова. Режиссер и позвал актера в Голливуд.
Американский дебют Хабенского — роль в боевике "Особо опасен" с Анджелиной Джоли и Джеймсом Макэвоем. Затем были триллеры "Шпион, выйди вон!" и "Черное море" с Джудом Лоу о затонувшей немецкой подлодке с золотом.
Данила Козловский. Кадр из фильма "Академия вампиров".
Первая голливудская картина звезды фильмов "Духless", "Мы из будущего", "Легенда № 17" Данилы Козловского — "Академия вампиров" 2014 года. Тогда же он снялся в рекламе Chanel с Кирой Найтли. После этого появился в сериале "МакМафия", а затем, практически не выходя из образа "Викинга", — в роли Вещего Олега в канадско-ирландском сериале "Викинги".
Данила Козловский. Кадр из фильма "Академия вампиров".
Первая голливудская картина звезды фильмов "Духless", "Мы из будущего", "Легенда № 17" Данилы Козловского — "Академия вампиров" 2014 года. Тогда же он снялся в рекламе Chanel с Кирой Найтли. После этого появился в сериале "МакМафия", а затем, практически не выходя из образа "Викинга", — в роли Вещего Олега в канадско-ирландском сериале "Викинги".
Ингеборга Дапкунайте. Кадр из фильма "Семь лет в Тибете".
Актриса практически с самого начала карьеры снималась за рубежом. В ее портфолио — детективный боевик Брайана де Пальмы "Миссия невыполнима" с Томом Крузом, драма "Семь лет в Тибете" с Брэдом Питтом, триллер "Ганнибал: Восхождение".
Среди недавних голливудских работ Дапкунайте — роль режиссера балета в шпионском триллере "Красный воробей" с Дженнифер Лоуренс, а также дубляж фильма "Человек-паук: Возвращение домой", в котором она озвучила искусственный интеллект Карен.
Ингеборга Дапкунайте. Кадр из фильма "Семь лет в Тибете".
Актриса практически с самого начала карьеры снималась за рубежом. В ее портфолио — детективный боевик Брайана де Пальмы "Миссия невыполнима" с Томом Крузом, драма "Семь лет в Тибете" с Брэдом Питтом, триллер "Ганнибал: Восхождение".
Среди недавних голливудских работ Дапкунайте — роль режиссера балета в шпионском триллере "Красный воробей" с Дженнифер Лоуренс, а также дубляж фильма "Человек-паук: Возвращение домой", в котором она озвучила искусственный интеллект Карен.
Григорий Добрыгин. Кадр из фильма "Самый опасный человек".
Уже вторая картина в фильмографии Добрыгина, комедия "Черная молния", принесла ему успех. Популярность закрепила драма "Как я провел этим летом". А после того, как его отметили призом Берлинского кинофестиваля за лучшую мужскую роль, о Добрыгине заговорили за рубежом.
В итоге актер снялся в англо-немецком триллере "Четвертая власть", шпионской драме Антона Корбейна по роману Джона Ле Карре "Самый опасный человек", а затем с Лоу и Хабенским в триллере "Черное море". Второй картиной по роману Ле Карре стала лента "Такой же предатель, как и мы" с Юэном Макгрегором.
Григорий Добрыгин. Кадр из фильма "Самый опасный человек".
Уже вторая картина в фильмографии Добрыгина, комедия "Черная молния", принесла ему успех. Популярность закрепила драма "Как я провел этим летом". А после того, как его отметили призом Берлинского кинофестиваля за лучшую мужскую роль, о Добрыгине заговорили за рубежом.
В итоге актер снялся в англо-немецком триллере "Четвертая власть", шпионской драме Антона Корбейна по роману Джона Ле Карре "Самый опасный человек", а затем с Лоу и Хабенским в триллере "Черное море". Второй картиной по роману Ле Карре стала лента "Такой же предатель, как и мы" с Юэном Макгрегором.
Светлана Ходченкова. Перед премьерой фильма "Росомаха: Бессмертный".
Ее первый англоязычный фильм — детективный триллер "Шпион, выйди вон!" с Гэри Олдменом (опять же по роману Джона Ле Карре). Актриса сыграла советскую разведчицу, премьера ленты состоялась на Венецианском кинофестивале в 2011 году. Тогда Светлана представляла картину вместе с Бенедиктом Камбербэтчем, Колином Фертом и другими. Фильм получил три номинации на "Оскар" — за лучшую мужскую роль, адаптированный сценарий и музыку.
После успешного дебюта Ходченковой за рубежом ей досталась роль Гадюки в боевике "Росомаха: Бессмертный". В этой ленте российская актриса противостояла главному герою, которого сыграл Хью Джекман.
Светлана Ходченкова. Перед премьерой фильма "Росомаха: Бессмертный".
Ее первый англоязычный фильм — детективный триллер "Шпион, выйди вон!" с Гэри Олдменом (опять же по роману Джона Ле Карре). Актриса сыграла советскую разведчицу, премьера ленты состоялась на Венецианском кинофестивале в 2011 году. Тогда Светлана представляла картину вместе с Бенедиктом Камбербэтчем, Колином Фертом и другими. Фильм получил три номинации на "Оскар" — за лучшую мужскую роль, адаптированный сценарий и музыку.
После успешного дебюта Ходченковой за рубежом ей досталась роль Гадюки в боевике "Росомаха: Бессмертный". В этой ленте российская актриса противостояла главному герою, которого сыграл Хью Джекман.
Юрий Колокольников. Кадр из сериала "Игра престолов".
Путь в Голливуд у Колокольникова получился извилистым — в детстве он жил в США и Канаде, затем вернулся в Россию. После окончания "Щуки" отправился на "фабрику грез", но не получил предложений и подрабатывал официантом, курьером.
В 2011-м, в Москве, Юрий получил роль во франко-российской картине "Распутин". А уже в 2014-м появился в четвертом сезоне "Игры престолов", где сыграл предводителя племени теннов Стира.
Кроме того, в фильмографии у Колокольникова роли в голливудских боевиках "Хантер Киллер", "Телохранитель киллера", "Стрэттон: Первое задание" и "Перевозчик: Наследие".
Юрий Колокольников. Кадр из сериала "Игра престолов".
Путь в Голливуд у Колокольникова получился извилистым — в детстве он жил в США и Канаде, затем вернулся в Россию. После окончания "Щуки" отправился на "фабрику грез", но не получил предложений и подрабатывал официантом, курьером.
В 2011-м, в Москве, Юрий получил роль во франко-российской картине "Распутин". А уже в 2014-м появился в четвертом сезоне "Игры престолов", где сыграл предводителя племени теннов Стира.
Кроме того, в фильмографии у Колокольникова роли в голливудских боевиках "Хантер Киллер", "Телохранитель киллера", "Стрэттон: Первое задание" и "Перевозчик: Наследие".
Ксения Раппопорт на 70-м Венецианском кинофестивале.
За рубежом Ксения известна не меньше, чем в России: первым иностранным проектом для нее стала "Анна Каренина" 1997 года с Софи Марсо и Шоном Бином. Европейская слава к актрисе пришла после итальянской картины "Незнакомка" (у Раппопорт — главная роль) оскароносного режиссера Джузеппе Торнаторе.
Помимо этого, она снималась в других итальянских, французских картинах, а в 2009 году за роль в фильме "Двойное время" Джузеппе Капотонди получила приз за лучшую женскую роль на Венецианском кинофестивале.
Ксения Раппопорт на 70-м Венецианском кинофестивале.
За рубежом Ксения известна не меньше, чем в России: первым иностранным проектом для нее стала "Анна Каренина" 1997 года с Софи Марсо и Шоном Бином. Европейская слава к актрисе пришла после итальянской картины "Незнакомка" (у Раппопорт — главная роль) оскароносного режиссера Джузеппе Торнаторе.
Помимо этого, она снималась в других итальянских, французских картинах, а в 2009 году за роль в фильме "Двойное время" Джузеппе Капотонди получила приз за лучшую женскую роль на Венецианском кинофестивале.
Александр Петров на "Кинотавре".
У выпускника ГИТИСа много заметных российских кинопроектов — от "Притяжения" до "Полицейского с Рублевки", кажется, что Петров уже повсюду.
Франшизу о Гоголе с ним высоко оценили зарубежные критики. А совсем скоро, 11 июля, зрители увидят Александра в фильме Люка Бессона "Анна" — триллере о наемном убийце.
Российскому актеру досталась роль таинственного Петра — подробности о его персонаже держатся в секрете. Но точно известно, что на экране Петров составит компанию Хелен Миррен, Люку Эвансу и Киллиану Мерфи.
Юлия Снигирь. Кадр из фильма "Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть".
После окончания Щукинского училища и роли в дилогии "Обитаемый остров" Федора Бондарчука Юлия снялась во франко-российской ленте "Распутин" с Жераром Депардье.
Дебютом за океаном для Юлии стала пятая часть "Крепкого орешка". А этой осенью актриса появится во втором сезоне "Молодого папы" (The New Pope, 2019) Паоло Соррентино.
Кого она сыграет, неизвестно, но доступен кадр со съемок, который Соррентино разместил в инстаграме.
В сериале снимаются, естественно, Джуд Лоу, а также Джон Малкович, Шэрон Стоун, Мэрилин Мэнсон и другие.
Владимир Машков. Кадр из фильма "Миссия невыполнима: Протокол Фантом".
Машковым всерьез заинтересовались в Голливуде после фильма "Вор" Павла Чухрая и номинаций картины на "Оскар" и "Золотой глобус". В конце 1990-х — начале 2000-х актер появляется в фильмах с Робертом Де Ниро ("15 минут славы"), Оуэном Уилсоном ("В тылу врага"), Скарлетт Йоханссон ("Американская рапсодия").
После еще одного российского фильма, номинированного на "Золотой глобус" ("Край" Алексея Учителя), Машков вновь снимается в Голливуде. На этот раз — в боевике "Миссия невыполнима: Протокол Фантом" с Томом Крузом и в сериале "Шпионка" с Дженнифер Гарнер.
Константин Хабенский. Кадр из фильма "Особо опасен".
До того как попасть в Голливуд, Хабенский прославился на родине — как в кино, так и на телевидении и в театре. Он появился в сериале "Убойная сила" и "Дозорах" Тимура Бекмамбетова. Режиссер и позвал актера в Голливуд.
Американский дебют Хабенского — роль в боевике "Особо опасен" с Анджелиной Джоли и Джеймсом Макэвоем. Затем были триллеры "Шпион, выйди вон!" и "Черное море" с Джудом Лоу о затонувшей немецкой подлодке с золотом.
Данила Козловский. Кадр из фильма "Академия вампиров".
Первая голливудская картина звезды фильмов "Духless", "Мы из будущего", "Легенда № 17" Данилы Козловского — "Академия вампиров" 2014 года. Тогда же он снялся в рекламе Chanel с Кирой Найтли. После этого появился в сериале "МакМафия", а затем, практически не выходя из образа "Викинга", — в роли Вещего Олега в канадско-ирландском сериале "Викинги".
Ингеборга Дапкунайте. Кадр из фильма "Семь лет в Тибете".
Актриса практически с самого начала карьеры снималась за рубежом. В ее портфолио — детективный боевик Брайана де Пальмы "Миссия невыполнима" с Томом Крузом, драма "Семь лет в Тибете" с Брэдом Питтом, триллер "Ганнибал: Восхождение".
Среди недавних голливудских работ Дапкунайте — роль режиссера балета в шпионском триллере "Красный воробей" с Дженнифер Лоуренс, а также дубляж фильма "Человек-паук: Возвращение домой", в котором она озвучила искусственный интеллект Карен.
Григорий Добрыгин. Кадр из фильма "Самый опасный человек".
Уже вторая картина в фильмографии Добрыгина, комедия "Черная молния", принесла ему успех. Популярность закрепила драма "Как я провел этим летом". А после того, как его отметили призом Берлинского кинофестиваля за лучшую мужскую роль, о Добрыгине заговорили за рубежом.
В итоге актер снялся в англо-немецком триллере "Четвертая власть", шпионской драме Антона Корбейна по роману Джона Ле Карре "Самый опасный человек", а затем с Лоу и Хабенским в триллере "Черное море". Второй картиной по роману Ле Карре стала лента "Такой же предатель, как и мы" с Юэном Макгрегором.
Светлана Ходченкова. Перед премьерой фильма "Росомаха: Бессмертный".
Ее первый англоязычный фильм — детективный триллер "Шпион, выйди вон!" с Гэри Олдменом (опять же по роману Джона Ле Карре). Актриса сыграла советскую разведчицу, премьера ленты состоялась на Венецианском кинофестивале в 2011 году. Тогда Светлана представляла картину вместе с Бенедиктом Камбербэтчем, Колином Фертом и другими. Фильм получил три номинации на "Оскар" — за лучшую мужскую роль, адаптированный сценарий и музыку.
После успешного дебюта Ходченковой за рубежом ей досталась роль Гадюки в боевике "Росомаха: Бессмертный". В этой ленте российская актриса противостояла главному герою, которого сыграл Хью Джекман.
Юрий Колокольников. Кадр из сериала "Игра престолов".
Путь в Голливуд у Колокольникова получился извилистым — в детстве он жил в США и Канаде, затем вернулся в Россию. После окончания "Щуки" отправился на "фабрику грез", но не получил предложений и подрабатывал официантом, курьером.
В 2011-м, в Москве, Юрий получил роль во франко-российской картине "Распутин". А уже в 2014-м появился в четвертом сезоне "Игры престолов", где сыграл предводителя племени теннов Стира.
Кроме того, в фильмографии у Колокольникова роли в голливудских боевиках "Хантер Киллер", "Телохранитель киллера", "Стрэттон: Первое задание" и "Перевозчик: Наследие".
Ксения Раппопорт на 70-м Венецианском кинофестивале.
За рубежом Ксения известна не меньше, чем в России: первым иностранным проектом для нее стала "Анна Каренина" 1997 года с Софи Марсо и Шоном Бином. Европейская слава к актрисе пришла после итальянской картины "Незнакомка" (у Раппопорт — главная роль) оскароносного режиссера Джузеппе Торнаторе.
Помимо этого, она снималась в других итальянских, французских картинах, а в 2009 году за роль в фильме "Двойное время" Джузеппе Капотонди получила приз за лучшую женскую роль на Венецианском кинофестивале.