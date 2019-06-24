Наши люди в Голливуде. Кто из российских актеров востребован за рубежом

Александр Петров на "Кинотавре".

У выпускника ГИТИСа много заметных российских кинопроектов — от "Притяжения" до "Полицейского с Рублевки", кажется, что Петров уже повсюду.

Франшизу о Гоголе с ним высоко оценили зарубежные критики. А совсем скоро, 11 июля, зрители увидят Александра в фильме Люка Бессона "Анна" — триллере о наемном убийце.

Российскому актеру досталась роль таинственного Петра — подробности о его персонаже держатся в секрете. Но точно известно, что на экране Петров составит компанию Хелен Миррен, Люку Эвансу и Киллиану Мерфи.