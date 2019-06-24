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РИА Новости
Культура

Наши люди в Голливуде. Кто из российских актеров востребован за рубежом

08:00
12291
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Российские актеры и актрисы все чаще снимаются за границей. Считается, что в Голливуд пробиться невозможно, но они доказывают обратное. РИА Новости рассказывает о самых успешных и востребованных за рубежом отечественных артистах.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Александр Петров на "Кинотавре".

У выпускника ГИТИСа много заметных российских кинопроектов — от "Притяжения" до "Полицейского с Рублевки", кажется, что Петров уже повсюду.

Франшизу о Гоголе с ним высоко оценили зарубежные критики. А совсем скоро, 11 июля, зрители увидят Александра в фильме Люка Бессона "Анна" — триллере о наемном убийце.

Российскому актеру досталась роль таинственного Петра — подробности о его персонаже держатся в секрете. Но точно известно, что на экране Петров составит компанию Хелен Миррен, Люку Эвансу и Киллиану Мерфи.

Актер Александр Петров на кинофестивале Кинотавр в Сочи
1 из 10

Александр Петров на "Кинотавре".

У выпускника ГИТИСа много заметных российских кинопроектов — от "Притяжения" до "Полицейского с Рублевки", кажется, что Петров уже повсюду.

Франшизу о Гоголе с ним высоко оценили зарубежные критики. А совсем скоро, 11 июля, зрители увидят Александра в фильме Люка Бессона "Анна" — триллере о наемном убийце.

Российскому актеру досталась роль таинственного Петра — подробности о его персонаже держатся в секрете. Но точно известно, что на экране Петров составит компанию Хелен Миррен, Люку Эвансу и Киллиану Мерфи.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© 20th Century Fox Film Corporation (2013)

Юлия Снигирь. Кадр из фильма "Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть".

После окончания Щукинского училища и роли в дилогии "Обитаемый остров" Федора Бондарчука Юлия снялась во франко-российской ленте "Распутин" с Жераром Депардье.

Дебютом за океаном для Юлии стала пятая часть "Крепкого орешка". А этой осенью актриса появится во втором сезоне "Молодого папы" (The New Pope, 2019) Паоло Соррентино.

Кого она сыграет, неизвестно, но доступен кадр со съемок, который Соррентино разместил в инстаграме.

В сериале снимаются, естественно, Джуд Лоу, а также Джон Малкович, Шэрон Стоун, Мэрилин Мэнсон и другие.

Кадр из фильма Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть
2 из 10

Юлия Снигирь. Кадр из фильма "Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть".

После окончания Щукинского училища и роли в дилогии "Обитаемый остров" Федора Бондарчука Юлия снялась во франко-российской ленте "Распутин" с Жераром Депардье.

Дебютом за океаном для Юлии стала пятая часть "Крепкого орешка". А этой осенью актриса появится во втором сезоне "Молодого папы" (The New Pope, 2019) Паоло Соррентино.

Кого она сыграет, неизвестно, но доступен кадр со съемок, который Соррентино разместил в инстаграме.

В сериале снимаются, естественно, Джуд Лоу, а также Джон Малкович, Шэрон Стоун, Мэрилин Мэнсон и другие.

© 20th Century Fox Film Corporation (2013)
© Paramount Pictures (2011)

Владимир Машков. Кадр из фильма "Миссия невыполнима: Протокол Фантом".

Машковым всерьез заинтересовались в Голливуде после фильма "Вор" Павла Чухрая и номинаций картины на "Оскар" и "Золотой глобус". В конце 1990-х — начале 2000-х актер появляется в фильмах с Робертом Де Ниро ("15 минут славы"), Оуэном Уилсоном ("В тылу врага"), Скарлетт Йоханссон ("Американская рапсодия").

После еще одного российского фильма, номинированного на "Золотой глобус" ("Край" Алексея Учителя), Машков вновь снимается в Голливуде. На этот раз — в боевике "Миссия невыполнима: Протокол Фантом" с Томом Крузом и в сериале "Шпионка" с Дженнифер Гарнер.

Кадр из фильма Миссия невыполнима: Протокол Фантом
3 из 10

Владимир Машков. Кадр из фильма "Миссия невыполнима: Протокол Фантом".

Машковым всерьез заинтересовались в Голливуде после фильма "Вор" Павла Чухрая и номинаций картины на "Оскар" и "Золотой глобус". В конце 1990-х — начале 2000-х актер появляется в фильмах с Робертом Де Ниро ("15 минут славы"), Оуэном Уилсоном ("В тылу врага"), Скарлетт Йоханссон ("Американская рапсодия").

После еще одного российского фильма, номинированного на "Золотой глобус" ("Край" Алексея Учителя), Машков вновь снимается в Голливуде. На этот раз — в боевике "Миссия невыполнима: Протокол Фантом" с Томом Крузом и в сериале "Шпионка" с Дженнифер Гарнер.

© Paramount Pictures (2011)
© Universal Pictures (2008)

Константин Хабенский. Кадр из фильма "Особо опасен".

До того как попасть в Голливуд, Хабенский прославился на родине — как в кино, так и на телевидении и в театре. Он появился в сериале "Убойная сила" и "Дозорах" Тимура Бекмамбетова. Режиссер и позвал актера в Голливуд.

Американский дебют Хабенского — роль в боевике "Особо опасен" с Анджелиной Джоли и Джеймсом Макэвоем. Затем были триллеры "Шпион, выйди вон!" и "Черное море" с Джудом Лоу о затонувшей немецкой подлодке с золотом.

Кадр из фильма Особо опасен
4 из 10

Константин Хабенский. Кадр из фильма "Особо опасен".

До того как попасть в Голливуд, Хабенский прославился на родине — как в кино, так и на телевидении и в театре. Он появился в сериале "Убойная сила" и "Дозорах" Тимура Бекмамбетова. Режиссер и позвал актера в Голливуд.

Американский дебют Хабенского — роль в боевике "Особо опасен" с Анджелиной Джоли и Джеймсом Макэвоем. Затем были триллеры "Шпион, выйди вон!" и "Черное море" с Джудом Лоу о затонувшей немецкой подлодке с золотом.

© Universal Pictures (2008)
© Kintop Pictures/Reliance, Angry Films, Preger Entertainment (2014)

Данила Козловский. Кадр из фильма "Академия вампиров".

Первая голливудская картина звезды фильмов "Духless", "Мы из будущего", "Легенда № 17" Данилы Козловского — "Академия вампиров" 2014 года. Тогда же он снялся в рекламе Chanel с Кирой Найтли. После этого появился в сериале "МакМафия", а затем, практически не выходя из образа "Викинга", — в роли Вещего Олега в канадско-ирландском сериале "Викинги".

Кадр из фильма Академия вампиров
5 из 10

Данила Козловский. Кадр из фильма "Академия вампиров".

Первая голливудская картина звезды фильмов "Духless", "Мы из будущего", "Легенда № 17" Данилы Козловского — "Академия вампиров" 2014 года. Тогда же он снялся в рекламе Chanel с Кирой Найтли. После этого появился в сериале "МакМафия", а затем, практически не выходя из образа "Викинга", — в роли Вещего Олега в канадско-ирландском сериале "Викинги".

© Kintop Pictures/Reliance, Angry Films, Preger Entertainment (2014)
© Mandalay Entertainment (1997)

Ингеборга Дапкунайте. Кадр из фильма "Семь лет в Тибете".

Актриса практически с самого начала карьеры снималась за рубежом. В ее портфолио — детективный боевик Брайана де Пальмы "Миссия невыполнима" с Томом Крузом, драма "Семь лет в Тибете" с Брэдом Питтом, триллер "Ганнибал: Восхождение".

Среди недавних голливудских работ Дапкунайте — роль режиссера балета в шпионском триллере "Красный воробей" с Дженнифер Лоуренс, а также дубляж фильма "Человек-паук: Возвращение домой", в котором она озвучила искусственный интеллект Карен.

Кадр из фильма Семь лет в Тибете
6 из 10

Ингеборга Дапкунайте. Кадр из фильма "Семь лет в Тибете".

Актриса практически с самого начала карьеры снималась за рубежом. В ее портфолио — детективный боевик Брайана де Пальмы "Миссия невыполнима" с Томом Крузом, драма "Семь лет в Тибете" с Брэдом Питтом, триллер "Ганнибал: Восхождение".

Среди недавних голливудских работ Дапкунайте — роль режиссера балета в шпионском триллере "Красный воробей" с Дженнифер Лоуренс, а также дубляж фильма "Человек-паук: Возвращение домой", в котором она озвучила искусственный интеллект Карен.

© Mandalay Entertainment (1997)
© Demarest Films (2014)

Григорий Добрыгин. Кадр из фильма "Самый опасный человек".

Уже вторая картина в фильмографии Добрыгина, комедия "Черная молния", принесла ему успех. Популярность закрепила драма "Как я провел этим летом". А после того, как его отметили призом Берлинского кинофестиваля за лучшую мужскую роль, о Добрыгине заговорили за рубежом.

В итоге актер снялся в англо-немецком триллере "Четвертая власть", шпионской драме Антона Корбейна по роману Джона Ле Карре "Самый опасный человек", а затем с Лоу и Хабенским в триллере "Черное море". Второй картиной по роману Ле Карре стала лента "Такой же предатель, как и мы" с Юэном Макгрегором.

Кадр из фильма Самый опасный человек
7 из 10

Григорий Добрыгин. Кадр из фильма "Самый опасный человек".

Уже вторая картина в фильмографии Добрыгина, комедия "Черная молния", принесла ему успех. Популярность закрепила драма "Как я провел этим летом". А после того, как его отметили призом Берлинского кинофестиваля за лучшую мужскую роль, о Добрыгине заговорили за рубежом.

В итоге актер снялся в англо-немецком триллере "Четвертая власть", шпионской драме Антона Корбейна по роману Джона Ле Карре "Самый опасный человек", а затем с Лоу и Хабенским в триллере "Черное море". Второй картиной по роману Ле Карре стала лента "Такой же предатель, как и мы" с Юэном Макгрегором.

© Demarest Films (2014)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Светлана Ходченкова. Перед премьерой фильма "Росомаха: Бессмертный".

Ее первый англоязычный фильм — детективный триллер "Шпион, выйди вон!" с Гэри Олдменом (опять же по роману Джона Ле Карре). Актриса сыграла советскую разведчицу, премьера ленты состоялась на Венецианском кинофестивале в 2011 году. Тогда Светлана представляла картину вместе с Бенедиктом Камбербэтчем, Колином Фертом и другими. Фильм получил три номинации на "Оскар" — за лучшую мужскую роль, адаптированный сценарий и музыку.

После успешного дебюта Ходченковой за рубежом ей досталась роль Гадюки в боевике "Росомаха: Бессмертный". В этой ленте российская актриса противостояла главному герою, которого сыграл Хью Джекман.

Актриса Светлана Ходченкова перед премьерой фильма Росомаха: Бессмертный
8 из 10

Светлана Ходченкова. Перед премьерой фильма "Росомаха: Бессмертный".

Ее первый англоязычный фильм — детективный триллер "Шпион, выйди вон!" с Гэри Олдменом (опять же по роману Джона Ле Карре). Актриса сыграла советскую разведчицу, премьера ленты состоялась на Венецианском кинофестивале в 2011 году. Тогда Светлана представляла картину вместе с Бенедиктом Камбербэтчем, Колином Фертом и другими. Фильм получил три номинации на "Оскар" — за лучшую мужскую роль, адаптированный сценарий и музыку.

После успешного дебюта Ходченковой за рубежом ей досталась роль Гадюки в боевике "Росомаха: Бессмертный". В этой ленте российская актриса противостояла главному герою, которого сыграл Хью Джекман.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© HBO

Юрий Колокольников. Кадр из сериала "Игра престолов".

Путь в Голливуд у Колокольникова получился извилистым — в детстве он жил в США и Канаде, затем вернулся в Россию. После окончания "Щуки" отправился на "фабрику грез", но не получил предложений и подрабатывал официантом, курьером.

В 2011-м, в Москве, Юрий получил роль во франко-российской картине "Распутин". А уже в 2014-м появился в четвертом сезоне "Игры престолов", где сыграл предводителя племени теннов Стира.

Кроме того, в фильмографии у Колокольникова роли в голливудских боевиках "Хантер Киллер", "Телохранитель киллера", "Стрэттон: Первое задание" и "Перевозчик: Наследие".

Кадр из сериала Игра престолов
9 из 10

Юрий Колокольников. Кадр из сериала "Игра престолов".

Путь в Голливуд у Колокольникова получился извилистым — в детстве он жил в США и Канаде, затем вернулся в Россию. После окончания "Щуки" отправился на "фабрику грез", но не получил предложений и подрабатывал официантом, курьером.

В 2011-м, в Москве, Юрий получил роль во франко-российской картине "Распутин". А уже в 2014-м появился в четвертом сезоне "Игры престолов", где сыграл предводителя племени теннов Стира.

Кроме того, в фильмографии у Колокольникова роли в голливудских боевиках "Хантер Киллер", "Телохранитель киллера", "Стрэттон: Первое задание" и "Перевозчик: Наследие".

© HBO
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Ксения Раппопорт на 70-м Венецианском кинофестивале.

За рубежом Ксения известна не меньше, чем в России: первым иностранным проектом для нее стала "Анна Каренина" 1997 года с Софи Марсо и Шоном Бином. Европейская слава к актрисе пришла после итальянской картины "Незнакомка" (у Раппопорт — главная роль) оскароносного режиссера Джузеппе Торнаторе.

Помимо этого, она снималась в других итальянских, французских картинах, а в 2009 году за роль в фильме "Двойное время" Джузеппе Капотонди получила приз за лучшую женскую роль на Венецианском кинофестивале.

Актриса Ксения Раппопорт на Венецианском международном кинофестивале
10 из 10

Ксения Раппопорт на 70-м Венецианском кинофестивале.

За рубежом Ксения известна не меньше, чем в России: первым иностранным проектом для нее стала "Анна Каренина" 1997 года с Софи Марсо и Шоном Бином. Европейская слава к актрисе пришла после итальянской картины "Незнакомка" (у Раппопорт — главная роль) оскароносного режиссера Джузеппе Торнаторе.

Помимо этого, она снималась в других итальянских, французских картинах, а в 2009 году за роль в фильме "Двойное время" Джузеппе Капотонди получила приз за лучшую женскую роль на Венецианском кинофестивале.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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КультураКино и сериалыЮлия СнигирьДанила КозловскийВладимир МашковКсения РаппопортИнгеборга ДапкунайтеКонстантин ХабенскийСветлана Ходченкова
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