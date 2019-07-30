В ООН может появиться должность спецпосланника по делам Украины

При этом он считает, что спецпредставитель ООН по Украине будет заниматься решением конфликта на востоке страны, поскольку, по его словам, нормандский формат "не принес удовлетворительных результатов, а Россия не выполняет Минские соглашения".

"Возможно, стоит рассмотреть предложение президента Украины о распространении нормандского формата, например, на США и Великобританию. Это может быть хорошим решением, потому что в настоящее время мы наблюдаем блокаду и отсутствие перспективы", - рассказал глава МИД Польши.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.