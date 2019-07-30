Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-30T01:15Z
https://ria.ru/20190730/1556986444.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/153119/14/1531191404_0:170:2500:1576_1036x0_80_0_0_23a8e9ddc5adeed9fbb851ca0d3c3f00.jpg
РИА Новости

В ООН может появиться должность спецпосланника по делам Украины

01:10
955
© AP Photo / Markus SchreiberМинистр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
© AP Photo / Markus Schreiber
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил о возможности появления должности специального посланника генерального секретаря ООН по делам Украины. Об этом он заявил в интервью порталу Onet.pl.
По его словам, Польша сейчас активно работает в этом направлении и стремится поддержать усилия украинского президента Владимира Зеленского по реформированию страны.
Жители Донбасса перед голосованием на референдуме о статусе самопровозглашенной Донецкой народной республики
24 июля, 06:07
Эксперт рассказал, когда Россия может признать ДНР и ЛНР
"Пока это не принято, но эта дискуссия продолжается. Украинские власти были благодарны за это предложение", - сказал Чапутович.
При этом он считает, что спецпредставитель ООН по Украине будет заниматься решением конфликта на востоке страны, поскольку, по его словам, нормандский формат "не принес удовлетворительных результатов, а Россия не выполняет Минские соглашения".
"Возможно, стоит рассмотреть предложение президента Украины о распространении нормандского формата, например, на США и Великобританию. Это может быть хорошим решением, потому что в настоящее время мы наблюдаем блокаду и отсутствие перспективы", - рассказал глава МИД Польши.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
52010552
Обсудить 2
Ситуация на УкраинеЯцек ЧапутовичООНРоссияВ мире
Рекомендуем
Бывший солдат дивизии СС Галичина на церемонии перезахоронения останков солдат дивизии СС Галичина во Львовской области
На Украине с почестями перезахоронили останки солдат дивизии СС "Галичина"
РИА
Новости
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков ответил на заявление Помпео о вмешательствах России в выборы в США
Ситуация на киевском Майдане
Украинский политолог сравнил внешний вид Москвы и Киева
Закат с острова Ольхон на озере Байкал
Паводок в Иркутской области может уничтожить экосистему Байкала, пишут СМИ
Лента
новостей
Назначенный Художественным руководителем Московского театра-студии Олега Табакова, народный артист России Владимир Машков во время сбора труппы Табакерки
Машков назвал условие для возвращения в кино
Рига в Латвии
В Латвии рассказали об опасности попыток сделать из России врага
Полиция на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы у Тверской улице Москвы. 27 июля 2019
Дипломаты назвали оценку Лондоном ситуации с акцией в Москве необъективной
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
Жириновский рассказал, чем может обернуться незаконная акция в Москве
Военнослужащий в костюме химзащиты в Солсбери
Трампа призвали ввести новые санкции против России
Монумент Независимости Украины в Киеве
В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины
Пустыня
Человечество исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019 год
Эксперты назвали сроки восстановления отношений с Украиной и Грузией
Вид на Гурзуф
В команде Зеленского назвали способ возвращения Крыма
Официальная резиденция президента США - Белый дом
Foreign Policy объяснил, почему США должны внушить России страх
В Приморье задержали начальника уголовного розыска, сообщил источник
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:53В России упростили процедуру сделок с недвижимостью
09:51Мужа певицы Жасмин объявили в международный розыск
09:44Экс-президента Судана отпустят из тюрьмы на похороны матери
09:44В МЧС предупредили о ливнях в Хабаровском крае
09:42В Подмосковье женщина оставила сына в камере хранения в супермаркете
09:40В Астрахани госпитализировали десять моряков с иранского судна
09:40Власти Лос-Анджелеса расследуют возможный взлом городской базы данных
09:37Уровень воды в реке Ия в Тулуне может подняться на 4,5 метра
09:37Порошенко заявил, что не намерен ни от кого прятаться
09:35МЧС предупредило водителей об опасности поездок в районе Тулуна
09:34В Колумбии изъяли более тонны кокаина, который хотели отправить в Европу
09:33Захарова назвала идею Киева создать русскоязычный телеканал безумием
09:32Генконсул России: число жалоб россиян на сервис в отелях Антальи возросло
09:32В Приамурье пострадавшие от паводка курящие люди получат сигареты
09:24В Петербурге банк выплатит компенсацию клиентке, упавшей с кресла
09:24Эксперты рассказали, что туристы чаще всего покупают в duty free
09:23В Бурятию на помощь туристам направился вертолет со спасателями из Иркутска
09:22Хакасских спасателей направили в Красноярский край для защиты от пожаров
09:12Блок со спутником "Меридиан" отделился от ракеты "Союз-2.1а"
09:08Минобороны взяло на сопровождение "Союз-2.1а" со спутником "Меридиан"
Лента новостейМолния