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РИА Новости
Культура

Повезло питбулю: хозяева рассказали, как их пес снимался с Брэдом Питтом

00:37
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© AP Photo / Invision/Jonathan ShortАмериканский актер Брэд Питт
Американский актер Брэд Питт
© AP Photo / Invision/Jonathan Short
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Хозяева питбуля Саюри рассказали, как он получил роль собаки Брэда Питта по кличке Брэнди в фильме "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино, сообщает USA Today.
© Columbia Pictures (2019)Американский питбультерьер по кличке Саюри в фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде"
Американский питбультерьер по кличке Саюри в фильме Квентина Тарантино Однажды в Голливуде
© Columbia Pictures (2019)
Американский питбультерьер по кличке Саюри в фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде"
Весной прошлого года к заводчикам питбультерьеров Монике и Мэтту Клосовски обратились дрессировщики из Голливуда. Им предложили несколько тысяч долларов за съемки Саюри и Цербера. Псов забрали в Калифорнию, где в феврале 2018 года они начали свою "актерскую карьеру".
Хозяевам не сразу сказали, в каком фильме снимутся их собаки: "Нам сказали только, что Саюри играет очень важную роль в картине с Брэдом Питтом", - рассказала Моника.
Заводчики были готовы расстаться с собакой, если она понравится актеру. Но питбуль все-таки вернулся домой, хотя и может теперь похвастаться "поцелуями" с Брэдом Питтом.
Саюри – единственная из всей команды "Однажды в Голливуде" была награждена премией на Каннском фестивале.
Режиссер Квентин Тарантино
24 июля, 12:47
Тарантино приедет в Москву на премьеру фильма "Однажды... в Голливуде"
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КультураКино и сериалыНовости культурыКвентин ТарантиноБрэд Питт (Уильям Бредли)
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