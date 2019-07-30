Повезло питбулю: хозяева рассказали, как их пес снимался с Брэдом Питтом

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Хозяева питбуля Саюри рассказали, как он получил роль собаки Брэда Питта по кличке Брэнди в фильме "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино, . Хозяева питбуля Саюри рассказали, как он получил роль собаки Брэда Питта по кличке Брэнди в фильме "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино, сообщает USA Today.

© Columbia Pictures (2019) Американский питбультерьер по кличке Саюри в фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" © Columbia Pictures (2019) Американский питбультерьер по кличке Саюри в фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде"

Весной прошлого года к заводчикам питбультерьеров Монике и Мэтту Клосовски обратились дрессировщики из Голливуда. Им предложили несколько тысяч долларов за съемки Саюри и Цербера. Псов забрали в Калифорнию, где в феврале 2018 года они начали свою "актерскую карьеру".

Хозяевам не сразу сказали, в каком фильме снимутся их собаки: "Нам сказали только, что Саюри играет очень важную роль в картине с Брэдом Питтом", - рассказала Моника.

Заводчики были готовы расстаться с собакой, если она понравится актеру. Но питбуль все-таки вернулся домой, хотя и может теперь похвастаться "поцелуями" с Брэдом Питтом.