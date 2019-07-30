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РИА Новости

Международный день дружбы

01:07
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© РИА Новости / Виталий БелоусовФонтан "Дружба народов" на ВДНХ в Москве
Фонтан Дружба народов на ВДНХ в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Ежегодно 30 июля во всем мире отмечается Международный день дружбы (International Day of Friendship), который был утвержден резолюцией 65/275, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 3 мая 2011 года.
Инициатива проведения Международного дня дружбы была предложена Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).
Основной идеей праздника является признание актуальности и важности дружбы как проявления благородного чувства, общего для всех людей.
Перед миром стоит большое количество вызовов и угроз, которые подрывают международную безопасность, социальные устои, создают препятствия для развития, разделяют людей и общества. Для того чтобы успешно этому противостоять, необходимо искоренить причины их возникновения. Добиться этого можно путем проявления солидарности, которая может выражаться во многих формах. В первую очередь это дружба: она сближает людей, приводит к согласию и создает нормальные условия для их существования.
По данным ВЦИОМ, у 64% российских граждан есть друзья другой национальности. Причем среди 18-24-летних эта доля составляет 76%. У 52% россиян есть друзья другого вероисповедания.
Теплые отношения между государствами нередко воплощались в архитектуре зданий, монументов и других сооружений. К примеру, в Москве, на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) находится фонтан "Дружба народов", созданный в 1954 году. Ступенчатую, овальную чашу фонтана окружают 16 золоченых бронзовых девушек, персонифицирующих входившие на тот момент в СССР 16 союзных республик.
В Крыму на территории международного детского центра "Артек" расположен выполненный из туфа монумент "Дружба детей мира" – рельефное панно с изображением борющейся со злом мужской фигуры и лиц детей разных национальностей, что символизирует единство и дружбу детей разных стран мира.
В городе Керчь находится представляющий собой "морской узел" памятник российско-украинской дружбы. В 1975 году был возведен монумент Дружбы (также известен под символичным названием "Три сестры"), стоящий в точке соединения трех границ Белоруссии, России и Украины.
В Башкирии в честь 400-летия присоединения республики к России был воздвигнут "Монумент Дружбы", в Ижевске – 46-метровый монумент "Дружба народов" и т.д.
Памятники, посвященные дружбе народов, также встречаются во многих странах мира, среди которых Франция, Швейцария, Норвегия, Италия, Германия и т.д. В Нью-Йорке (США) находится "Статуя Свободы", символизирующая дружбу Америки и Франции. На территории Болгарии расположено более 400 памятников, посвященных русско-болгарской дружбе, в Ташкенте (Узбекистан) находится дворец "Дружбы народов" и т.п.
В Международный день дружбы Генеральная Ассамблея ООН призывает государства, международные организации и группы гражданского общества, организовывать мероприятия и инициативы, направленные на поощрение диалога между цивилизациями, солидарности, взаимопонимания и примирения.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
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