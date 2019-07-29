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РИА Новости

Трампу предложили ввести новые санкции против России из-за дела Скрипалей

Вчера, 22:55
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© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкВоеннослужащий в костюме химзащиты в Солсбери
Военнослужащий в костюме химзащиты в Солсбери
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Конгрессмены Элиот Энгел и Майкл Маккол потребовали от президента США Дональда Трампа ввести новые санкции в отношении России из-за дела Скрипалей, сообщило агентство Sputnik.
В письме американскому лидеру политики выразили обеспокоенность из-за того, что Вашингтон не ввел второй пакет ограничительных мер после инцидента в Солсбери.
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"Закон предусматривает введение санкций в течение трех месяцев (с момента нарушений, предусмотренных этим законом – ред.), в то время как с момента атаки (в Солсбери) прошло уже более года. Мы призываем вас предпринять немедленные меры для того, чтобы Россия в полной мере ответила за свои действия", - говорится в документе.

Конгрессмены также заявили, что Россия якобы применила химическое оружие против живущих в США людей.
Авторы письма называют неприемлемой неспособность ответить на "неприкрытую российскую агрессию", которая требует действий от конгресса.
В августе прошлого года США ввели в отношении России первый пакет ограничительных мер из-за дела Скрипалей. Вашингтон запретил продажу Москве продукции двойного назначения с рядом исключений. Закон предусматривал также введение нового пакета санкций через три месяца, согласно которому рассматривалась возможность понижения дипломатических отношений вплоть до полной их приостановки, запрет любого экспорта в Россию американских товаров, помимо продовольствия, лишение права посадки в США авиакомпаний, которые контролируются российским правительством и блокирование международных кредитов.

Дело Скрипалей

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.
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Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.
Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов.
В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.
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Сергей СкрипальРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
чО?! Опять Скрипали?! А как-же Навальный?! Беднягу "новичком" траванули, а санкции за Скрипалей?! Не хорошо!
29 июля, 23:08
X- Six
1260003
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