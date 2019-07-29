Трампу предложили ввести новые санкции против России из-за дела Скрипалей

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Конгрессмены Элиот Энгел и Майкл Маккол потребовали от президента США Дональда Трампа ввести новые санкции в отношении России из-за дела Скрипалей, сообщило агентство . Конгрессмены Элиот Энгел и Майкл Маккол потребовали от президента США Дональда Трампа ввести новые санкции в отношении России из-за дела Скрипалей, сообщило агентство Sputnik

В письме американскому лидеру политики выразили обеспокоенность из-за того, что Вашингтон не ввел второй пакет ограничительных мер после инцидента в Солсбери.

"Закон предусматривает введение санкций в течение трех месяцев (с момента нарушений, предусмотренных этим законом – ред.), в то время как с момента атаки (в Солсбери) прошло уже более года. Мы призываем вас предпринять немедленные меры для того, чтобы Россия в полной мере ответила за свои действия", - говорится в документе.

Конгрессмены также заявили, что Россия якобы применила химическое оружие против живущих в США людей.

Авторы письма называют неприемлемой неспособность ответить на "неприкрытую российскую агрессию", которая требует действий от конгресса.

В августе прошлого года США ввели в отношении России первый пакет ограничительных мер из-за дела Скрипалей. Вашингтон запретил продажу Москве продукции двойного назначения с рядом исключений. Закон предусматривал также введение нового пакета санкций через три месяца, согласно которому рассматривалась возможность понижения дипломатических отношений вплоть до полной их приостановки, запрет любого экспорта в Россию американских товаров, помимо продовольствия, лишение права посадки в США авиакомпаний, которые контролируются российским правительством и блокирование международных кредитов.

Дело Скрипалей

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов.