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РИА Новости

Экс-сотрудника Минобороны заподозрили в получении крупной взятки

Вчера, 22:45
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САРАТОВ, 29 июл – РИА Новости. Бывшего начальника группы военного представительства Минобороны РФ подозревают в Саратове в получении взятки в 1,7 миллиона рублей для оплаты ипотеки, сообщила в понедельник Главная военная прокуратура.
"Установлено, что бывший начальник группы военного представительства обратился к руководству предприятия, где он осуществлял контроль качества и приемку военной продукции, с просьбой оказать содействие в оплате ипотечного кредита за приобретение квартиры. В последующем за обещание общего покровительства им была получена взятка в размере 1,7 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Преступление надзорное ведомство выявило при проверке исполнения законодательства о противодействии коррупции. Следователи возбудили в отношении подозреваемого уголовное дело по статье "Получение взятки в крупном размере". Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ
3 февраля, 08:00
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СаратовРоссияБезопасностьПроисшествия
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