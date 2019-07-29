Экс-сотрудника Минобороны заподозрили в получении крупной взятки

САРАТОВ, 29 июл – РИА Новости. Бывшего начальника группы военного представительства Минобороны РФ подозревают в Саратове в получении взятки в 1,7 миллиона рублей для оплаты ипотеки, сообщила в понедельник Главная военная прокуратура.

"Установлено, что бывший начальник группы военного представительства обратился к руководству предприятия, где он осуществлял контроль качества и приемку военной продукции, с просьбой оказать содействие в оплате ипотечного кредита за приобретение квартиры. В последующем за обещание общего покровительства им была получена взятка в размере 1,7 миллиона рублей", - говорится в сообщении.