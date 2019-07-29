Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-29T22:39Z
https://ria.ru/20190729/1556985403.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

СБУ заподозрила жителя Херсона в переправке нелегальных мигрантов в ЕС

Вчера, 22:39
245
КИЕВ, 29 июл - РИА Новости. Служба безопасности Украины подозревает жителя Херсона в организации схемы по переправке нелегальных мигрантов в страны Европы, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.
"Оперативники спецслужбы установили, что житель Херсона незаконно переправлял наших соотечественников и иностранцев в Европейский союз и страны ближнего зарубежья вне пунктов пропуска через государственную границу", - говорится в сообщении украинского ведомства.
По данным СБУ, подозреваемый задержан "во время отправки очередного "туриста" за границу". "Клиентов" злоумышленник подыскивал среди представителей криминальных кругов, а также лиц, желавших избежать ответственности перед украинским правосудием, и нелегалов из восточных стран. Стоимость такого "трансфера" составляла до 4,5 тысячи долларов", - говорится в сообщении.
По статье "незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Государственные флаги Украины и Польши у посольства Польши в Киеве. 22 марта 2018
18 июля, 05:16
Польский фермер подрался с украинскими мигрантами и "отослал" их на родину
061020
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеСлужба безопасности УкраиныЕвросоюзУкраинаВ мире
Рекомендуем
Дмитрий Разумков
В партии "Слуга народа" назвали вероятного спикера Рады
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский
Эксперт прокомментировал политику Зеленского по отношению к России
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
В ООН может появиться должность спецпосланника по делам Украины
Сотрудники транспортно-упаковочного комплекса на предприятии по хранению и переработке отработанного ядерного топлива
Физики связали утечку рутения-106 с опытами в Италии
Лента
новостей
Участники акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу на проспекте Сахарова в Москве
МИД Франции обеспокоен задержаниями на незаконной акции в Москве
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
Глава Шотландии назвала план Джонсона по Brexit "чрезвычайно опасным"
Вид на Гурзуф
В команде Зеленского назвали способ возвращения Крыма
Военнослужащий в костюме химзащиты в Солсбери
Трампу предложили ввести новые санкции против России из-за дела Скрипалей
Полиция на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы у Тверской улице Москвы. 27 июля 2019
Дипломаты назвали оценку Лондоном ситуации с акцией в Москве необъективной
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
СМИ сообщили о новом уголовном деле против Порошенко
Госдеп не назвал сроки введения санкций против Турции из-за С-400
Экс-сотрудника Минобороны заподозрили в получении крупной взятки
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-11 с космодрома Байконур. 4 апреля 2019
Астронавт НАСА сфотографировал с борта МКС разрушение корабля "Прогресс"
Экс-президент Украины Петр Порошенко
Порошенко покинул Украину вместе с семьей, сообщили СМИ
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
В Совфеде оценили идею Киева создать канал для "борьбы за умы"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:20Американец попытался привезти из Кувейта пусковую установку для ракеты
01:16В Тулуне закрыли федеральную трассу
01:10В ООН может появиться должность спецпосланника по делам Украины
01:05СМИ: глава МИД Парагвая лишился поста из-за секретного договора с Бразилией
00:56Дипломаты назвали оценку Лондоном ситуации с акцией в Москве необъективной
00:52Глава Шотландии назвала план Джонсона по Brexit "чрезвычайно опасным"
00:34Трамп заявил, что Иран никогда не проигрывал на переговорах
00:31Эксперт оценила итоги заседания совместной комиссии по Ирану
00:30СП сравнила зарплату главы Фонда развития моногородов с их бюджетами
00:25У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7
00:13Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критическую отметку
23:35Эксперт прокомментировал политику Зеленского по отношению к России
23:23В Японии прошел ежегодный фестиваль фейерверков
23:04Госдеп не назвал сроки введения санкций против Турции из-за С-400
23:00СМИ сообщили о новом уголовном деле против Порошенко
22:55Трампу предложили ввести новые санкции против России из-за дела Скрипалей
22:54СМИ сообщили о планах Индии купить российские ракеты для Су-30МКИ
22:51В партии "Слуга народа" назвали вероятного спикера Рады
22:45Экс-сотрудника Минобороны заподозрили в получении крупной взятки
22:39СБУ заподозрила жителя Херсона в переправке нелегальных мигрантов в ЕС
Лента новостейМолния