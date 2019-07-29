СБУ заподозрила жителя Херсона в переправке нелегальных мигрантов в ЕС

КИЕВ, 29 июл - РИА Новости. Служба безопасности Украины подозревает жителя Херсона в организации схемы по переправке нелегальных мигрантов в страны Европы, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"Оперативники спецслужбы установили, что житель Херсона незаконно переправлял наших соотечественников и иностранцев в Европейский союз и страны ближнего зарубежья вне пунктов пропуска через государственную границу", - говорится в сообщении украинского ведомства.

По данным СБУ, подозреваемый задержан "во время отправки очередного "туриста" за границу". "Клиентов" злоумышленник подыскивал среди представителей криминальных кругов, а также лиц, желавших избежать ответственности перед украинским правосудием, и нелегалов из восточных стран. Стоимость такого "трансфера" составляла до 4,5 тысячи долларов", - говорится в сообщении.