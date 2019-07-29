В Совфеде оценили идею Киева создать канал для "борьбы за умы"

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Сенатор Владимир Джабаров прокомментировал заявление замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко о создании русскоязычного канала.

Ранее Тимошенко заявил о планах команды украинского президента создать телеканал для ведения "борьбы за умы". Замглавы офиса президента также допустил, что канал может стать государственным.

По мнению Джабарова, попытки столкнуть Россию и Украину обречены на провал.

"Русскоязычный телеканал будет существовать, но это не значит, что люди, которые будут его смотреть, не смогут разобрать, кто враг Украине, а кто друг", - цитирует сенатора RT.