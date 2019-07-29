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РИА Новости

В Совфеде оценили идею Киева создать канал для "борьбы за умы"

Вчера, 21:05
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Сенатор Владимир Джабаров прокомментировал заявление замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко о создании русскоязычного канала.
Ранее Тимошенко заявил о планах команды украинского президента создать телеканал для ведения "борьбы за умы". Замглавы офиса президента также допустил, что канал может стать государственным.
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По мнению Джабарова, попытки столкнуть Россию и Украину обречены на провал.
"Русскоязычный телеканал будет существовать, но это не значит, что люди, которые будут его смотреть, не смогут разобрать, кто враг Украине, а кто друг", - цитирует сенатора RT.
По словам политика, россияне будут критически воспринимать информацию, транслируемым подобным СМИ, а пропаганда против России будет восприниматься негативно.
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