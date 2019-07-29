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РИА Новости

В ООН представили российскую концепцию безопасности в Персидском заливе

Вчера, 20:30
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© AP Photo / Jason DeCrowСовет Безопасности ООН голосует за принятие новой резолюции о санкциях в отношении КНДР
Совет Безопасности ООН голосует за принятие новой резолюции о санкциях в отношении КНДР
© AP Photo / Jason DeCrow
ООН, 29 июл - РИА Новости. Россия представила в ООН свою концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе, заявил РИА Новости заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков.
"Мы распространили в Совете Безопасности ООН и в Генеральной Ассамблее по пункту повестки дня "предотвращение вооруженных конфликтов" концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе в качестве официального документа СБ и Генассамблеи", - сказал Сафронков.
Ранее российский МИД представил концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе. В министерстве документ презентовали представителям арабских государств, Ирана, Турции, "пятерки" постоянных членов СБ ООН, Евросоюза, ЛАГ и стран БРИКС.
Среди мер, предложенных Москвой для укрепления безопасности в регионе - отказ от постоянной дислокации группировок внерегиональных государств в странах Залива, создание демилитаризованных зон, установление "горячих линий", обмен информацией о закупке вооружений и вооруженных силах. Россия также предлагает создать организацию по безопасности, куда бы входили Россия, США, Китай, Индия, Евросоюз и друге заинтересованные стороны.
Вчера, 09:17
Американские эксперты оценили инициативу России по Персидскому заливу
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Персидский заливСовет Безопасности ООНООНРоссияБезопасностьВ мире
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