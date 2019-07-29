В ООН представили российскую концепцию безопасности в Персидском заливе

Совет Безопасности ООН голосует за принятие новой резолюции о санкциях в отношении КНДР

© AP Photo / Jason DeCrow Совет Безопасности ООН голосует за принятие новой резолюции о санкциях в отношении КНДР

ООН, 29 июл - РИА Новости. Россия представила в ООН свою Россия представила в ООН свою концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе , заявил РИА Новости заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков.

"Мы распространили в Совете Безопасности ООН и в Генеральной Ассамблее по пункту повестки дня "предотвращение вооруженных конфликтов" концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе в качестве официального документа СБ и Генассамблеи", - сказал Сафронков.

Ранее российский МИД представил концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе. В министерстве документ презентовали представителям арабских государств, Ирана, Турции, "пятерки" постоянных членов СБ ООН, Евросоюза, ЛАГ и стран БРИКС.