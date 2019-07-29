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РИА Новости

В Одессе проверяют сообщение о минировании четырех гостиниц

Вчера, 19:32
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Полиция проверяет сообщение о минировании четырех гостиниц в Одессе, сообщает в понедельник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
"Полиция проверяет анонимное сообщение о взрывчатке в четырех одесских гостиницах", - говорится в сообщении.
По информации правоохранителей, по указанным в сообщении адресам в Приморском районе города направлены следственно-оперативные группы, взрывотехники и кинологи.
С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, а при повторном преступлении - до восьми лет.
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