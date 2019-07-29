В Одессе проверяют сообщение о минировании четырех гостиниц

По информации правоохранителей, по указанным в сообщении адресам в Приморском районе города направлены следственно-оперативные группы, взрывотехники и кинологи.

С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, а при повторном преступлении - до восьми лет.