В Одессе проверяют сообщение о минировании четырех гостиниц

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Полиция проверяет сообщение о минировании четырех гостиниц в Одессе, сообщает в понедельник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
"Полиция проверяет анонимное сообщение о взрывчатке в четырех одесских гостиницах", - говорится в сообщении.
По информации правоохранителей, по указанным в сообщении адресам в Приморском районе города направлены следственно-оперативные группы, взрывотехники и кинологи.
С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, а при повторном преступлении - до восьми лет.