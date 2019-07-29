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РИА Новости

На Украине подвели итоги выборов в Раду по одномандатным округам

Вчера, 18:47
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДосрочные выборы в Верховную раду Украины
Досрочные выборы в Верховную раду Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Досрочные выборы в Верховную раду Украины. Архивное фото
КИЕВ, 29 июл – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Украины установила результаты голосования на внеочередных выборах в Верховную раду по 35 одномандатным избирательным округам (ОИО), в парламент избраны 35 человек, сообщила в понедельник пресс-служба ЦИК.
"На основании оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования комиссия установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в 35 ОИО, признав избранными депутатами Украины", - говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.
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По данным ЦИК, парламентариями избраны 35 человек, в частности Вадим Новинский, Муса Магомедов, Сергей Магера от партии "Оппозиционный блок". "Соответствующие протоколы ЦИК о результатах выборов подписали все присутствующие на заседании члены комиссии", - говорится в сообщении.
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 100% протоколов партия "Слуга народа" набрала 43,16%, на втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.
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