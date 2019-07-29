На Украине подвели итоги выборов в Раду по одномандатным округам

КИЕВ, 29 июл – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Украины установила результаты голосования на внеочередных выборах в Верховную раду по 35 одномандатным избирательным округам (ОИО), в парламент избраны 35 человек, сообщила в понедельник пресс-служба ЦИК.

"На основании оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования комиссия установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в 35 ОИО, признав избранными депутатами Украины", - говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook

По данным ЦИК, парламентариями избраны 35 человек, в частности Вадим Новинский, Муса Магомедов, Сергей Магера от партии "Оппозиционный блок". "Соответствующие протоколы ЦИК о результатах выборов подписали все присутствующие на заседании члены комиссии", - говорится в сообщении.