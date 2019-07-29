Киев планирует купить "крупную партию" американского оружия

Украинские военнослужащие с американскими противотанковыми ракетами Javelin во время парада в Киеве

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что киевские власти работают над контрактом по закупке "крупной партии" летального оружия у Вашингтона. Об этом сообщает Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что киевские власти работают над контрактом по закупке "крупной партии" летального оружия у Вашингтона. Об этом сообщает "Укринформ".

По словам дипломата, соглашение могут заключить до конца года.

Чалый заявил, это стало возможным благодаря "доверию к Украине, которого не было еще в 2015 году", и изменениям в украинском законодательстве.

Также посол отметил, что США являются стратегическим партнером Украины. По его словам, 92 процента полученной киевскими властями за последние четыре года военно-технической помощи приходятся на долю Вашингтона.

Поставки оружия Киеву

В 2017 году Вашингтон одобрил поставки вооружений Киеву, в том числе переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Кроме того, американские власти допустили продажу Украине противокорабельных ракет и средств береговой охраны.

Российские власти неоднократно предостерегали от поставок на Украину вооружений. В Москве отмечали, что этот шаг приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что поставки оружия Украине извне помешают реализации Минских соглашений.