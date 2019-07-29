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РИА Новости

Киев планирует купить "крупную партию" американского оружия

Вчера, 18:35
8764
© AFP 2019 / Genya SavilovУкраинские военнослужащие с американскими противотанковыми ракетами Javelin во время парада в Киеве
Украинские военнослужащие с американскими противотанковыми ракетами Javelin во время парада в Киеве
© AFP 2019 / Genya Savilov
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что киевские власти работают над контрактом по закупке "крупной партии" летального оружия у Вашингтона. Об этом сообщает "Укринформ".
По словам дипломата, соглашение могут заключить до конца года.
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Чалый заявил, это стало возможным благодаря "доверию к Украине, которого не было еще в 2015 году", и изменениям в украинском законодательстве.
Также посол отметил, что США являются стратегическим партнером Украины. По его словам, 92 процента полученной киевскими властями за последние четыре года военно-технической помощи приходятся на долю Вашингтона.

Поставки оружия Киеву

В 2017 году Вашингтон одобрил поставки вооружений Киеву, в том числе переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Кроме того, американские власти допустили продажу Украине противокорабельных ракет и средств береговой охраны.
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Российские власти неоднократно предостерегали от поставок на Украину вооружений. В Москве отмечали, что этот шаг приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что поставки оружия Украине извне помешают реализации Минских соглашений.
Против продажи оружия Украине также высказывались многие европейские политики, которые называли поставки вооружений Киеву рискованным путем выхода из кризиса.
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Ситуация на УкраинеУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Слова "Киев" и "купить" не совместимы - наверняка очередная подачка амеров списанным ржавым оружием своим верным скачущим сателлитам.
29 июля, 18:37
Northern F0x
2620003
А почему Киев не хочет потратить эти деньги например на закупку газа? Улучшение жизни населения? Снижение цен?
29 июля, 18:51
РНРоман Неизвестный
1370005
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