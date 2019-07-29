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РИА Новости

Порошенко покинул Украину вместе с семьей, сообщили СМИ

Вчера, 18:18
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Экс-президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
КИЕВ, 29 июл – РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко отказался от государственной охраны и вместе с семьей выехал с Украины в Турцию, сообщает в понедельник интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на информированный источник.
"Часть членов его семьи выехала из Украины на прошлой неделе. Другая часть и он выехали в воскресенье. Летели в Стамбул", - говорится в сообщении.
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По данным издания, Порошенко написал заявление об отказе от государственной охраны. При этом не уточняется, на какой срок. По украинскому законодательству, бывшим президентам предоставляется пожизненно государственная охрана.
Издание сообщило, что ранее Порошенко заявил "Украинской правде" о своих намерениях выехать на отдых за границу.
Весной 2019 года на Украине прошли выборы президента, 20 мая состоялась инаугурация победившего на них Владимира Зеленского.
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Ситуация на УкраинеПетр ПорошенкоТурцияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
у нас важнее новостей нет? или мы тут все за него волноваться должны?
29 июля, 20:20
Shadow Zerro
932110020
Смылся Петя
29 июля, 20:07
АКАлексей К
58201003
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