Порошенко покинул Украину вместе с семьей, сообщили СМИ

КИЕВ, 29 июл – РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко отказался от государственной охраны и вместе с семьей выехал с Украины в Турцию, сообщает в понедельник интернет-издание " Бывший президент Украины Петр Порошенко отказался от государственной охраны и вместе с семьей выехал с Украины в Турцию, сообщает в понедельник интернет-издание " Украинская правда " со ссылкой на информированный источник.

"Часть членов его семьи выехала из Украины на прошлой неделе. Другая часть и он выехали в воскресенье. Летели в Стамбул", - говорится в сообщении.

По данным издания, Порошенко написал заявление об отказе от государственной охраны. При этом не уточняется, на какой срок. По украинскому законодательству, бывшим президентам предоставляется пожизненно государственная охрана.

Издание сообщило, что ранее Порошенко заявил "Украинской правде" о своих намерениях выехать на отдых за границу.