В аппарате Акимова раскритиковали проект о значимых инфоресурсах

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Законопроект о значимых информационных ресурсах в текущем виде носит разрушительный характер для национальной программы "Цифровая экономика", он подрывает конкурентоспособность российских IT-компаний и дает неправильные сигналы рынку, заявил журналистам представитель вице-премьера РФ Максима Акимова.

Законопроект о значимых для информационной инфраструктуры РФ ресурсах был внесен в Госдуму в пятницу. Согласно документу, владеть таким ресурсом сможет только российская компания, причем доля иностранного владения в ней будет ограничена 20%. По словам автора документа, члена комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Горелкина, законопроект относит к значимым инфоресурсам IT-компании, которые ориентированы на российский рынок, включая "Яндекс" или Mail.ru Group.

"Понимая те благие цели, которыми руководствовался автор законопроекта, полагаем, что средства для их реализации выбраны негодные, и в существующем виде законопроект носит явно разрушительный характер для достижений целей национальной программы "Цифровая экономика", - сказал представитель вице-премьера.