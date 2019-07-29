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РИА Новости

В аппарате Акимова раскритиковали проект о значимых инфоресурсах

Вчера, 17:48
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Максим Акимов
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Законопроект о значимых информационных ресурсах в текущем виде носит разрушительный характер для национальной программы "Цифровая экономика", он подрывает конкурентоспособность российских IT-компаний и дает неправильные сигналы рынку, заявил журналистам представитель вице-премьера РФ Максима Акимова.
Законопроект о значимых для информационной инфраструктуры РФ ресурсах был внесен в Госдуму в пятницу. Согласно документу, владеть таким ресурсом сможет только российская компания, причем доля иностранного владения в ней будет ограничена 20%. По словам автора документа, члена комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Горелкина, законопроект относит к значимым инфоресурсам IT-компании, которые ориентированы на российский рынок, включая "Яндекс" или Mail.ru Group.
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"Понимая те благие цели, которыми руководствовался автор законопроекта, полагаем, что средства для их реализации выбраны негодные, и в существующем виде законопроект носит явно разрушительный характер для достижений целей национальной программы "Цифровая экономика", - сказал представитель вице-премьера.
"Конкурентоспособность нашей экономики во многом определяется конкурентоспособностью наших компаний. А этот законопроект их устойчивость и конкурентоспособность подрывает, подавая всем участникам технологического рынка неправильные сигналы", - добавил он.
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Максим АкимовТехнологииЭкономика
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