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РИА Новости

Минобрнауки изменит распределение контрольных цифр приема в вузы

Вчера, 17:46
2007
© Depositphotos / WavebreakmediaДевушка с планшетом в библиотеке
Девушка с планшетом в библиотеке
© Depositphotos / Wavebreakmedia
НАЛЬЧИК, 29 июл – РИА Новости. Министерство науки и высшего образования науки России проведет корректировку распределения контрольных цифр приема в вузы, сообщил первый заместитель министра Григорий Трубников на встрече в Нальчике с научной общественностью Кабардино-Балкарии.
"Распределение контрольных цифр приема в этом году прошло по несколько измененной, модернизированной формуле. Наверное, для некоторых регионов изменения даже на несколько единиц по определенным специальностям довольно ощутимы и чувствительны. Мы точно абсолютно будем заниматься корректировкой... Первая корректировка будет в октябре-ноябре этого года. Но хочу сказать, что общее число бюджетных мест не изменилось и не уменьшилось", - сказал Трубников.
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Он пояснил, что государство не снизило долю бюджетных мест в вузах. "Как в законодательстве положено – 800 человек на 10 тысяч населения, государство обеспечивает бюджетные места", - заявил замминистра.
Трубников также отметил, что министерство распределяет контрольные цифры приема, исходя из данных, которые предоставляют ежегодно регионы.
"Не исключаю, что все регионы крайне ответственно относятся к этим цифрам, собирая данные от предприятий и отраслей. Но не исключаю, что на каком-то уровне к этому относятся формально. Сейчас очень хороший повод проанализировать цифры, которые каждый субъект подал", - подчеркнул он.
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