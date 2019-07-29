Минобрнауки изменит распределение контрольных цифр приема в вузы

НАЛЬЧИК, 29 июл – РИА Новости. Министерство науки и высшего образования науки России проведет корректировку распределения контрольных цифр приема в вузы, сообщил первый заместитель министра Григорий Трубников на встрече в Нальчике с научной общественностью Кабардино-Балкарии.

"Распределение контрольных цифр приема в этом году прошло по несколько измененной, модернизированной формуле. Наверное, для некоторых регионов изменения даже на несколько единиц по определенным специальностям довольно ощутимы и чувствительны. Мы точно абсолютно будем заниматься корректировкой... Первая корректировка будет в октябре-ноябре этого года. Но хочу сказать, что общее число бюджетных мест не изменилось и не уменьшилось", - сказал Трубников.

Он пояснил, что государство не снизило долю бюджетных мест в вузах. "Как в законодательстве положено – 800 человек на 10 тысяч населения, государство обеспечивает бюджетные места", - заявил замминистра.

Трубников также отметил, что министерство распределяет контрольные цифры приема, исходя из данных, которые предоставляют ежегодно регионы.