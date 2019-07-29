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РИА Новости

Помпео рассказал о пяти случаях "вмешательства" России за последние годы

Вчера, 17:17
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 июл – РИА Новости. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что Россия "вмешивалась" в выборы в США по меньшей мере пять раз за последние годы.
В ходе выступления в Экономическом клубе в Вашингтоне госсекретаря спросили, сомневается ли он в том, что Россия вмешивалась в выборы в США в 2016 году. "Нет. И в те, которые были до того, и до того, и еще до того. И в выборы 2018 года", - сказал Помпео.
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По его словам, действующая администрация США в прошлом году "очень эффективно" защитила выборы 2018 года от иностранного вмешательства и собирается сделать это снова в 2020 году.
"Это не только Россия (вмешивается)…Есть еще много стран помимо России, которые пытаются подорвать западную демократию", - добавил госсекретарь, не уточнив, какие именно страны он имеет в виду.
На прошлой неделе Помпео заявлял, что США "сосредоточены не только на предотвращении вмешательства со стороны России, но и со стороны Ирана, Северной Кореи, Китая".
Помпео в 2011-2017 годах был конгрессменом от штата Канзас, с января 2017 по март 2018 года занимал пост директора ЦРУ.
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Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы разных странах, ранее заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
Очень спящий агент
12 июля 2018, 13:43
Очень спящий агент
13700312
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Майк ПомпеоДональд ТрампРоссияСШАВ мире
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