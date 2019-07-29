Помпео рассказал о пяти случаях "вмешательства" России за последние годы

ВАШИНГТОН, 29 июл – РИА Новости. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что Россия "вмешивалась" в выборы в США по меньшей мере пять раз за последние годы.

В ходе выступления в Экономическом клубе в Вашингтоне госсекретаря спросили, сомневается ли он в том, что Россия вмешивалась в выборы в США в 2016 году. "Нет. И в те, которые были до того, и до того, и еще до того. И в выборы 2018 года", - сказал Помпео.

По его словам, действующая администрация США в прошлом году "очень эффективно" защитила выборы 2018 года от иностранного вмешательства и собирается сделать это снова в 2020 году.

"Это не только Россия (вмешивается)…Есть еще много стран помимо России, которые пытаются подорвать западную демократию", - добавил госсекретарь, не уточнив, какие именно страны он имеет в виду.

На прошлой неделе Помпео заявлял, что США "сосредоточены не только на предотвращении вмешательства со стороны России, но и со стороны Ирана, Северной Кореи, Китая".

Помпео в 2011-2017 годах был конгрессменом от штата Канзас, с января 2017 по март 2018 года занимал пост директора ЦРУ.

Спецпрокурор Роберт Мюллер на протяжении почти двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва отрицает. По итогам расследования Мюллер подтвердил обвинения во вмешательстве. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между победителем выборов Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.