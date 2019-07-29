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РИА Новости

Против бывшего челябинского замгубернатора завели дело после ДТП

Вчера, 17:04
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ЧЕЛЯБИНСК, 29 июл – РИА Новости. Уголовное дело за "нарушение правил дорожного движения" возбуждено в отношении водителя Lexus, который в воскресенье на трассе в Челябинской области столкнулся с автомобилем "Лада Веста", в аварии пострадали три человека, сообщили РИА Новости в пресс-центре прокуратуры региона.
Авария произошла в воскресенье, 28 июля. В социальной сети "ВКонтакте" на странице, посвященной Челябинску, размещены фотографии с места ДТП, на которых рядом с иномаркой находится бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис" Андрей Косилов.
Как сообщал Минздрав региона, в аварии пострадали четыре человека. Водитель Lexus отказался от госпитализации, три человека были госпитализированы в лечебные учреждения. В понедельник Минздрав уточнил, что у госпитализированной пассажирки - травма головного мозга, она была прооперирована и находится в реанимации.
"В отношении водителя Lexus возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - сказала собеседница агентства.
Последствия ДТП на 829-м километре автодороги Р-254 Иртыш. 22 июля 2019
22 июля, 13:51
Крупные ДТП в России в 2019 году
Как сообщала полиция, ДТП произошло 28 июля в 14.10 (12.10 мск) на 18-м километре автодороги Байрамгулово - Новоандреевка. Водитель 1961 года рождения, управляя автомобилем Lexus, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Лада Веста". Полиция добавляет, что водитель Lexus прошёл медицинское освидетельствование - признаков опьянения не установлено.
ООО "Равис - птицефабрика Сосновская" (компания "Равис", Челябинская область) - крупный агрохолдинг, один из лидеров мясного птицеводства Уральского федерального округа, входит в число крупнейших производителей и переработчиков мяса птицы России. Фабрика основана в 1981 году и уже 35 лет успешно работает на рынке продуктов питания.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
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