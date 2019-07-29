Против бывшего челябинского замгубернатора завели дело после ДТП

ЧЕЛЯБИНСК, 29 июл – РИА Новости. Уголовное дело за "нарушение правил дорожного движения" возбуждено в отношении водителя Lexus, который в воскресенье на трассе в Челябинской области столкнулся с автомобилем "Лада Веста", в аварии пострадали три человека, сообщили РИА Новости в пресс-центре прокуратуры региона.

Авария произошла в воскресенье, 28 июля. В социальной сети " ВКонтакте " на странице, посвященной Челябинску, размещены фотографии с места ДТП, на которых рядом с иномаркой находится бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис" Андрей Косилов.

Как сообщал Минздрав региона, в аварии пострадали четыре человека. Водитель Lexus отказался от госпитализации, три человека были госпитализированы в лечебные учреждения. В понедельник Минздрав уточнил, что у госпитализированной пассажирки - травма головного мозга, она была прооперирована и находится в реанимации.

"В отношении водителя Lexus возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - сказала собеседница агентства.

Как сообщала полиция, ДТП произошло 28 июля в 14.10 (12.10 мск) на 18-м километре автодороги Байрамгулово - Новоандреевка. Водитель 1961 года рождения, управляя автомобилем Lexus, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Лада Веста". Полиция добавляет, что водитель Lexus прошёл медицинское освидетельствование - признаков опьянения не установлено.