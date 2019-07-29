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РИА Новости

Эксперт прокомментировал слова красноярского губернатора о тушении пожаров

Вчера, 16:58
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© РИА Новости / Павел ЛьвовЛесной пожар
Лесной пожар
© РИА Новости / Павел Львов
Лесной пожар. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Пожары нужно тушить, если они угрожают людям и экологии, но есть такие возгорания, которые ничему не угрожают и их потушить невозможно, рассказал РИА Новости экс-директор департамента надзорной деятельности МЧС России Юрий Дешевых, комментируя высказывание губернатора Красноярского края Александра Усса.
Ранее Усс, выступая на всероссийском образовательном форуме "Территория инициативной молодежи "Бирюса-2019", заявил, что тушить лесные пожары на части территорий в Сибири не имеет смысла. По его словам, пожары - это "обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а может, даже где-то и вредно".
"Если пожар угрожает людям, надо тушить, если экологический вред наносит, надо тушить. Есть неоперабельные больные, и есть такие же пожары, которые невозможно потушить физически. Например, пожар глубоко в тайге, к нему нет дорог. Авиация не потушит такой пожар без помощи наземных сил. Бывают такие пожары, которые ничему не угрожают", - сказал Дешевых.
Он также отметил, что "высказывание губернатора достаточно разумное".
Рэпер Василий Вакуленко (Баста)
27 июля, 17:33
Знаменитости призвали потушить пожары в Сибири
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МЧСАлександр УссКрасноярский крайРоссияПроисшествия
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