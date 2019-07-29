Эксперт прокомментировал слова красноярского губернатора о тушении пожаров

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Пожары нужно тушить, если они угрожают людям и экологии, но есть такие возгорания, которые ничему не угрожают и их потушить невозможно, рассказал РИА Новости экс-директор департамента надзорной деятельности МЧС России Юрий Дешевых, комментируя высказывание губернатора Красноярского края Александра Усса.

"Если пожар угрожает людям, надо тушить, если экологический вред наносит, надо тушить. Есть неоперабельные больные, и есть такие же пожары, которые невозможно потушить физически. Например, пожар глубоко в тайге, к нему нет дорог. Авиация не потушит такой пожар без помощи наземных сил. Бывают такие пожары, которые ничему не угрожают", - сказал Дешевых.