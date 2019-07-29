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РИА Новости

Красноярский губернатор назвал тушение ряда лесных пожаров бессмысленным

Вчера, 14:27
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Красноярского края Александр Усс
Губернатор Красноярского края Александр Усс
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Губернатор Красноярского края Александр Усс. Архивное фото
МОСКВА/КРАСНОЯРСК, 29 июл - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что тушить лесные пожары на части территорий в Сибири бессмысленно, потому что спасатели будут подвержены опасности.
В пятницу Авиалесоохрана сообщала, что лесные пожары на территории Сибири полыхают на площади около 2,3 миллиона гектаров, 95% территорий труднодоступны. По информации пресс-службы полпредства по СФО, на утро понедельника в регионах округа действует 232 очага лесных пожаров на площади 1,603 миллиона гектаров. Режим ЧС введен в четырех субъектах РФ, особый противопожарный режим введен в 44 субъектах, пожароопасный сезон открыт в 83 субъектах. Дым от пожаров был зафиксирован в ряде городов Урала, Поволжья, а также дошел до Казахстана.
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В воскресенье на Всероссийском образовательном форуме "Территория инициативной молодежи "Бирюса-2019" стартовала третья смена федерального значения "Сила России: Сибирь", где губернатор Красноярского края провел встречу с молодежью. Отрывок беседы Усса на форуме, посвященном пожарам, был опубликован в понедельник в социальных сетях.
"Есть категория, которая у нас называется зона контроля – там, где пожар по определению не тушится, и есть зона охраны, где пожары тушатся. То, что касается зоны контроля - это в основном северная территория, пожары там возникают регулярно в основном из-за грозовой активности. Это было и сто, и двести, и триста, и пятьсот лет тому назад. Вот если у нас зимой холодная погода и возникает метель, никому же не приходит в голову... топить айсберги... чтобы у нас было потеплее. Нечто похожее, думаю, применительно к лесным пожарам в зоне контроля. Дело в том, что это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а может, даже где-то и вредно", - рассказал Усс.
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Губернатор Красноярского края предположил, что произойдет, если направить людей на тушение лесных пожаров в отдаленные северные территории. "Вопрос абсолютно прикладной. Можно сегодня в зону контроля забросить парашютный десант... тысячи человек. При таком уровне задымления и удаленности мы реально подвергаем людей бессмысленной опасности. Время подлета туда - более трех часов. Как их можно там спасти, если пойдет верховой огонь?" - пояснил он.
По его словам, в этом году территория леса, которую прошел огонь, "приблизительно сопоставима с прошлым". "Чуть-чуть поменьше в этом году, но это вовсе не говорит о том, что работа организована более активно. Особенности погодных условий, не более того", - считает Усс.
Губернатора Красноярского края выразил мнение, что "в ближайшие год-два необходимо будет принимать решения и по более активной позиции... к борьбе с пожарами на северах".
"Потому что там разворачивается производственная активность... и естественно, там надо предотвращать угрозы для нефтяных вышек, для поселков и так далее. Красноярский край (в тушении пожаров – ред.) действует не самостоятельно, мы в ежедневном режиме мониторим ситуацию и согласовываем все наши действия с Рослесхозом. Периодически я такого рода селекторы сам провожу для того, чтобы определять тактику конкретную с учетом требования закона и федерального центра", - напомнил он.
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Александр УссКрасноярский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Конечно, бессмысленно. Особенно, если надо скрыть массовые незаконные вырубки, например.
29 июля, 14:34
Аристотель Аваносов
274101222
сегодня бессмысленно тушить пожары, завтра бессмысленно спасать людей от наводнения, ведь и так все смоет, ну а послезавтра бессмысленно защищаться когда придут враги.
29 июля, 14:58
mdmiguel dios
193111313
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