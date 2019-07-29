Власти Приамурья хотят узаконить принудительную эвакуацию при ЧС

Губернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме-2019

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 июл - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что регион планирует выйти на федеральный уровень с инициативой законодательно разрешить принудительную эвакуацию в случае ЧС.

В Приамурье из-за дождевого паводка действует режим ЧС регионального значения. В селе Норск почти 90 человек отказались от эвакуации и живут вместе с поросятами, собаками и домашней птицей на чердаках домов и на крыше местной школы, вместе с ними находятся спасатели. Более 70 человек живут на сопке на дороге возле Углового, спасая своих животных из затопленного села.

В понедельник во время рабочей поездки в село Желтоярово Орлов призвал жителей к эвакуации в пункт временного пребывания. По его словам, в Желтоярово находятся 347 человек, но только 21 человек отправился в пункт временного пребывания в село Нижние Бузули.

"Сегодня буквально последний день, когда можно провести эвакуацию. Мы ожидаем поднятия уровня воды на 1,2 метра. Дорога будет перемыта, и единственным вариантом эвакуации станет вертолёт. К сожалению, закон не позволяет принудительно эвакуировать граждан в случае ЧС. На мой взгляд, это пробел в законодательстве, который нужно устранять. С такой инициативой мы обязательно выйдем на федеральный уровень", - цитируются в сообщении правительства региона слова губернатора.