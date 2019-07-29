Губернатор Амурской области призвал бороться с фейками о паводке фактами

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 июл - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов призвал бороться с фейками о паводке фактами: пофамильно переписать всех, кто отказался эвакуироваться, и фиксировать на фото доставку продуктов в затопленные районы.
В селе Норск почти 90 человек отказались от эвакуации и живут вместе с поросятами, собаками и домашней птицей на чердаках домов и на крыше местной школы, вместе с ними находятся спасатели. Более 70 человек живут на сопке на дороге возле Углового, спасая своих животных из затопленного села.
"По тем, кто остался у нас на крышах, кого мы не смогли уговорить (эвакуироваться), нужно их в обязательном порядке еще раз зафиксировать пофамильно, повторно, в том числе зафиксировать, что им предоставляются продукты питания. В соцсетях идут фейки о том, что люди сидят непоенные, некормленые, и этих людей там несметное количество. Фейки нужно только фактами разбивать. Поэтому фотографируйте, переписывайте", - обратился Орлов к главе ГУМЧС по Амурской области Матвею Гибадулину на заседании комиссии по ЧС.
По словам Орлова, в регионе "удается не допустить паники из-за паводка".
По последним данным, которые озвучил на заседании министр лесного хозяйства и пожарной безопасности региона Алексей Венглинский, в Амурской области остаются подтопленными дождевым паводком 14 населенных пунктов, 584 жилых дома, 820 приусадебных участков. Эвакуированы 1298 человек, более 800 из них находятся у родственников, остальные - в пунктах временного размещения. В Амурской области действует режим ЧС регионального значения.
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