Губернатор Амурской области призвал бороться с фейками о паводке фактами

"По тем, кто остался у нас на крышах, кого мы не смогли уговорить (эвакуироваться), нужно их в обязательном порядке еще раз зафиксировать пофамильно, повторно, в том числе зафиксировать, что им предоставляются продукты питания. В соцсетях идут фейки о том, что люди сидят непоенные, некормленые, и этих людей там несметное количество. Фейки нужно только фактами разбивать. Поэтому фотографируйте, переписывайте", - обратился Орлов к главе ГУМЧС по Амурской области Матвею Гибадулину на заседании комиссии по ЧС.