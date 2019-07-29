Будущий депутат от "Слуги народа" ошибся в данных о прожиточном минимуме

КИЕВ, 29 июл - РИА Новости. Будущий депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской партии "Слуга народа", чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк ошибся, говоря о прожиточном минимуме.

"Мне называли разные суммы... Она (зарплата депутата - ред.) там как-то соответствует прожиточному минимуму или минимальной зарплате, кажется, будет где-то в районе 30 тысяч гривен (около 1,2 тысячи долларов)", - сказал Беленюк о будущей зарплате, его слова приводит издание "Левый берег".

Он также сообщил, что в парламенте будет работать в комитете по вопросам социальной политики, где займется вопросами спорта и молодежи.

С 1 июля 2019 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 2007 гривен (около 80 долларов), минимальная зарплата - 4173 гривен (около 165 долларов).

Средняя зарплата депутата в новом созыве Рады, в зависимости от должности в комитете, составит 26 тысяч гривен (около 1 тысячи долларов). Комитет по вопросам соцполитики, где будет работать Беленюк, является профильным по вопросам зарплат и пенсий.