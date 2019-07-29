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РИА Новости

Будущий депутат от "Слуги народа" ошибся в данных о прожиточном минимуме

Вчера, 15:24
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЖан Беленюк
Жан Беленюк
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Жан Беленюк. Архивное фото
КИЕВ, 29 июл - РИА Новости. Будущий депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской партии "Слуга народа", чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк ошибся, говоря о прожиточном минимуме.
"Мне называли разные суммы... Она (зарплата депутата - ред.) там как-то соответствует прожиточному минимуму или минимальной зарплате, кажется, будет где-то в районе 30 тысяч гривен (около 1,2 тысячи долларов)", - сказал Беленюк о будущей зарплате, его слова приводит издание "Левый берег".
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Он также сообщил, что в парламенте будет работать в комитете по вопросам социальной политики, где займется вопросами спорта и молодежи.
С 1 июля 2019 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 2007 гривен (около 80 долларов), минимальная зарплата - 4173 гривен (около 165 долларов).
Средняя зарплата депутата в новом созыве Рады, в зависимости от должности в комитете, составит 26 тысяч гривен (около 1 тысячи долларов). Комитет по вопросам соцполитики, где будет работать Беленюк, является профильным по вопросам зарплат и пенсий.
Партия "Слуга народа" на внеочередных выборах в Верховную раду набрала 43,16% голосов избирателей. Вместе с депутатами-мажоритарщиками политическая сила получит 254 места в новом составе украинского парламента.
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