Медведев призвал ускорить работу по нацпроектам в Крыму

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал эффективнее работать над исполнением национальных проектов в Крыму и Севастополе.
"Освоение выделенных средств осуществляется медленно, кассовое исполнение национальных проектов в настоящий момент относительно невысокое, оно колеблется от 20 до 30 процентов — и по Севастополю, и по Республике Крым. Поэтому нужно ускоряться, необходимо работать эффективнее, укладываясь в ключевые показатели и временные рамки национальных проектов".
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Он подчеркнул, что люди ждут "конкретных результатов" от нацпроектов: новых поликлиник, больниц, учреждений культуры, спортплощадок, школ и детских садов.
Медведев напомнил, что в Крыму и Севастополе реализуются порядка 100 региональных проектов. В 2019 году на них должно быть потрачено около 13 миллиардов рублей в Крыму и четырех миллиардов в Севастополе.
Глава Крыма Сергей Аксенов объяснил низкие темпы отсутствием авансирования.
Национальные проекты
Национальные проекты — принятая в прошлом году программа проектов федерального масштаба, рассчитанная на 2019-2024 годы. Работа ведется по трем основным направлениям — "Человеческий капитал", "Комфортная среда для жизни" и "Экономический рост".
"Человеческий капитал" направлен на развитие таких направлений, как здравоохранение, образование, демография и культура.
"Комфортная среда" — это безопасность и качество дорог, жилье и экология.
"Экономический рост" связан с наукой, малым и средним предпринимательством, цифровой экономикой, производительностью труда, экспортом и некоторыми другими сферами.
Бюджет национальных проектов до 2024 года оценивается в 25,7 триллиона рублей, из них более 13 триллионов выделят из федеральной казны. Расходы региональных бюджетов на реализацию нацпроектов оцениваются в 4,9 триллиона рублей.
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