Медведев призвал ускорить работу по нацпроектам в Крыму

Председатель правительства России Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросу "О ходе реализации национальных проектов (программ) на территории Республики Крым и города Севастополя в части здравоохранения, образования и культуры". 29 июля 2019

Председатель правительства России Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросу "О ходе реализации национальных проектов (программ) на территории Республики Крым и города Севастополя в части здравоохранения, образования и культуры". 29 июля 2019

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал эффективнее работать над исполнением национальных проектов в Крыму и Севастополе.

"Освоение выделенных средств осуществляется медленно, кассовое исполнение национальных проектов в настоящий момент относительно невысокое, оно колеблется от 20 до 30 процентов — и по Севастополю, и по Республике Крым. Поэтому нужно ускоряться, необходимо работать эффективнее, укладываясь в ключевые показатели и временные рамки национальных проектов". Дмитрий Медведев

Он подчеркнул, что люди ждут "конкретных результатов" от нацпроектов: новых поликлиник, больниц, учреждений культуры, спортплощадок, школ и детских садов.

Медведев напомнил, что в Крыму и Севастополе реализуются порядка 100 региональных проектов. В 2019 году на них должно быть потрачено около 13 миллиардов рублей в Крыму и четырех миллиардов в Севастополе.

Глава Крыма Сергей Аксенов объяснил низкие темпы отсутствием авансирования.

Национальные проекты

Национальные проекты — принятая в прошлом году программа проектов федерального масштаба, рассчитанная на 2019-2024 годы. Работа ведется по трем основным направлениям — "Человеческий капитал", "Комфортная среда для жизни" и "Экономический рост".

"Человеческий капитал" направлен на развитие таких направлений, как здравоохранение, образование, демография и культура.

"Комфортная среда" — это безопасность и качество дорог, жилье и экология.

"Экономический рост" связан с наукой, малым и средним предпринимательством, цифровой экономикой, производительностью труда, экспортом и некоторыми другими сферами.