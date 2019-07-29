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РИА Новости

Аксенов объяснил медленные темпы освоения средств на нацпроекты в Крыму

Вчера, 16:23
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
СЕВАСТОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Освоение средств бюджета по нацпроектам в Республике Крым идёт медленно потому, что нет их авансирования, сообщил глава региона Сергей Аксенов премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву в понедельник в ходе совещания.
Перед этим Медведев заявил, что освоение средств в рамках нацпроектов в Крыму и Севастополе осуществляется медленно, кассовое исполнение колеблется от 20 до 30%, поэтому нужно ускоряться и работать эффективней, укладываясь в ключевые показатели и сроки.
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"В общей сложности по кассовому освоению по этому году у нас потрачено 2,5 миллиарда рублей, что составляет 19% от плана, при этом низкие показатели обусловлены тем, что отсутствует авансирование - все работы оплачиваются по факту их завершения", - сказал Аксёнов.
Он добавил, что в настоящее время есть, например, проблема "с безопасными качественными дорогами, где задержка связана с передачей и паспортизацией сельских дорог".
Аксёнов уточнил, что по нацпроектам "на 2019 год предусмотрено 12,8 миллиарда рублей".
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"У нас по 22 региональным проектам заключены соглашения на общую сумму финансирования 8,8 миллиарда рублей с федеральным бюджетом, по трём проектам соглашения находится в стадии соглашения - будут заключены до первого сентября", - доложил глава региона.
Он добавил, что "10 августа будут законтрактованы безопасные качественные дороги, соответственно, будет выполнен весь план мероприятий этого года".
В республике Крым реализуются мероприятия по 11 национальным проектам, приняты и утверждены 49 паспортов региональных проектов с общим объёмом финансирования до 2024 года 83,1 миллиарда рублей, из которых 50 миллиардов это средства федерального бюджета, 31 - республиканского, 1,7 миллиарда - внебюджетные.
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Сергей Аксенов (политик)Дмитрий МедведевКрымРоссияЭкономика
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