Аксенов объяснил медленные темпы освоения средств на нацпроекты в Крыму

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Освоение средств бюджета по нацпроектам в Республике Крым идёт медленно потому, что нет их авансирования, сообщил глава региона Сергей Аксенов премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву в понедельник в ходе совещания.

Перед этим Медведев заявил, что освоение средств в рамках нацпроектов в Крыму и Севастополе осуществляется медленно, кассовое исполнение колеблется от 20 до 30%, поэтому нужно ускоряться и работать эффективней, укладываясь в ключевые показатели и сроки.

"В общей сложности по кассовому освоению по этому году у нас потрачено 2,5 миллиарда рублей, что составляет 19% от плана, при этом низкие показатели обусловлены тем, что отсутствует авансирование - все работы оплачиваются по факту их завершения", - сказал Аксёнов.

Он добавил, что в настоящее время есть, например, проблема "с безопасными качественными дорогами, где задержка связана с передачей и паспортизацией сельских дорог".

Аксёнов уточнил, что по нацпроектам "на 2019 год предусмотрено 12,8 миллиарда рублей".

"У нас по 22 региональным проектам заключены соглашения на общую сумму финансирования 8,8 миллиарда рублей с федеральным бюджетом, по трём проектам соглашения находится в стадии соглашения - будут заключены до первого сентября", - доложил глава региона.

Он добавил, что "10 августа будут законтрактованы безопасные качественные дороги, соответственно, будет выполнен весь план мероприятий этого года".