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РИА Новости

Разрушенный паводком мост повредил насосную установку на Байкальском ЦБК

Вчера, 14:58
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© РИА Новости / Николай Рютин / Перейти в фотобанкБайкальский целлюлозно-бумажный комбинат
Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат
© РИА Новости / Николай Рютин
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Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Элементы разрушенного паводком моста повредили насосную установку на Байкальском целлюлозно-бумажном комбинате (ЦБК), сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Речь идет о конструкции через реку Солзан, устье которой расположено в городе Байкальск. По словам собеседника агентства, был риск размыва гидротехнического сооружения и попадания промышленных отходов в озеро.

"В настоящее время угроза перелива дамбы на байкальском ЦБК снята, и в целях откачки отходов и вывоза мусора на канализационную станцию МЧС направило специальную грузовую и инженерную технику", — добавил представитель ведомства.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкОбвалившийся из-за паводка мост через реку Солзан в Байкальске
Обвалившийся из-за паводка мост через реку Солзан в Байкальске
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Обвалившийся из-за паводка мост через реку Солзан в Байкальске
Для ликвидации последствий ЧП также выделены две насосные станции высокой производительности.
Ранее в понедельник сообщалось об эвакуации части жителей Байкальска из-за угрозы обрушения там защитной дамбы. Это связано с осложнением паводковой ситуации.
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