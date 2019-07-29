Власти Байкальска сообщили об угрозе обрушения дамбы из-за паводка

КРАСНОЯРСК, 29 июл — РИА Новости. Власти эвакуируют часть жителей Байкальска Иркутской области, где осложнилась паводковая ситуация. Об этом РИА Новости сообщили в администрации города.

Уточняется, что есть угроза обрушения защитной дамбы. Ранее появилась информация, что в Слюдянском районе, куда входит Байкальск, из-за подъема уровня воды объявлен режим ЧС, не исключен сход селей.

В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, еще семеро числятся пропавшими без вести. Пострадали почти 39 тысяч жителей региона.

Подтопленными оказались 107 населенных пунктов, почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.