Ержан Максим представит Казахстан на детском Евровидении

Казахстанец Ержан Максим стал вторым в финале шестого сезона проекта "Голос.Дети". Позже Первый канал принял решение аннулировать результаты финала конкурса, в котором победила дочь Алсу 10-летняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы. Решение об аннулировании результатов Первый канал принял, основываясь на промежуточных результатах проверки, которые подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие. Канал провел спецвыпуск шоу с участием всех финалистов, где по решению руководства конкурса победили все участники, которые вышли в финал.