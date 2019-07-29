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РИА Новости
Культура

Ержан Максим представит Казахстан на детском Евровидении

Вчера, 14:50
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© Sputnik / Владислав Воднев Экс-участник шоу "Голос. Дети" Ержан Максим
Экс-участник шоу Голос. Дети Ержан Максим
© Sputnik / Владислав Воднев
Экс-участник шоу "Голос. Дети" Ержан Максим . Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 29 июл - РИА Новости. Певец Ержан Максим, получивший известность после участия в конкурсе "Голос.Дети" на Первом канале, представит Казахстан на детском "Евровидении", сообщил в понедельник министр информации и общественного развития республики Даурен Абаев.
Казахстанец Ержан Максим стал вторым в финале шестого сезона проекта "Голос.Дети". Позже Первый канал принял решение аннулировать результаты финала конкурса, в котором победила дочь Алсу 10-летняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы. Решение об аннулировании результатов Первый канал принял, основываясь на промежуточных результатах проверки, которые подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие. Канал провел спецвыпуск шоу с участием всех финалистов, где по решению руководства конкурса победили все участники, которые вышли в финал.
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"Я рад сообщить, что 24 ноября 2019 года Казахстан во второй раз примет участие в детском "Евровидении", которое состоится в городе Гливице (Польша). Это стало возможным благодаря членству агентства "Хабар" в Европейском вещательном союзе. Наша страна будет представлена подающим большие надежды юным вокалистом Ержаном Максимом, чье исполнительское мастерство уже сегодня нашло отклик у миллионов слушателей как в Казахстане, так и за его пределами", - написал Абаев на своей странице в Facebook.
Он выразил уверенность, что юный певец подарит "прекрасный повод для гордости и всеобщей радости".
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КультураШоу-бизнесВокальный конкурс "Голос. Дети"Детское "Евровидение"РоссияКазахстанВ мире
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