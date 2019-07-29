Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-29T14:48Z
https://ria.ru/20190729/1556971565.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155685/80/1556858036_0:60:3017:1757_1036x0_80_0_0_9ea61c9500e7cb138f3afcf27ac5e510.jpg
РИА Новости

Япония намерена усилить ПРО в ответ на пуски северокорейских ракет

Вчера, 14:48
179
© AP Photo / Ahn Young-joonЖители Сеула смотрят по телевизору выпуск новостей о запуске ракет с территории КНДР. 25 июля 2019
Жители Сеула смотрят по телевизору выпуск новостей о запуске ракет с территории КНДР. 25 июля 2019
© AP Photo / Ahn Young-joon
Жители Сеула смотрят по телевизору выпуск новостей о запуске ракет с территории КНДР. 25 июля 2019
ТОКИО, 29 июл – РИА Новости. Глава министерства обороны Японии Такэси Ивая заявил, что проведенные КНДР на прошлой неделе пуски ракет малой дальности являются нарушением положений резолюций СБ ООН, и что правительство намерено приложить усилия для усиления возможностей противоракетной обороны страны.
"На основании анализа различной информации было установлено, что был произведен пуск баллистических ракет малой дальности. Это является очень прискорбным, так как нарушает резолюции Совета безопасности ООН. Эти ракеты летят на малых высотах и сложны для перехвата. Мы осознаем, что должны улучать оборонные возможности", - цитирует телеканал заявление Иваи.
Испытания ракет в КНДР
28 июля, 14:44
Военные считают, что испытанные КНДР ракеты обойдут систему ПРО Южной Кореи
Министр обороны Японии также добавил, что он намерен "способствовать усилению возможностей противоракетной обороны, чтобы защитить всю территорию страны".
В четверг со стороны Северной Кореи из района города-порта Вонсан на юго-востоке КНДР было осуществлено два пуска ракет малой дальности. Ракеты упали в Японском море, пролетев 600 километров, и не достигли исключительной экономической зоны Японии.
По мнению военных, это может быть тот же тип ракет, пуски которых КНДР провела 9 мая. Его условно относят к типу KN23. Большинство экспертов относят его к баллистическим ракетам малой дальности. Тогда ракеты пролетели 420 и 270 километров, а максимальная высота полета составила 50 километров. В то же время, с учетом разницы в дальности полета KN23 и выпущенных в четверг ракет, Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, считает, что это были испытания новой ракеты.
В пятницу северокорейское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) в сообщении о проведенных пусках, отметило, что "новое тактическое управляемое оружие" является "низковысотным со скользящей и скачкообразной траекторией", осложняющей его перехват.
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф на аэродроме Центральная Угловая на церемонии открытия Международного военно-технического форума АРМИЯ-2016. Архив
11 октября 2016, 15:55
Системы противоракетной обороны в миреПодробнее о системах противоракетной обороны в мире читайте в справке РИА Новости.
011002
Обсудить 1
КНДРЯпонияВ мире
Рекомендуем
Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019
Помпео заявил, что США обеспечат свободу судоходства в Ормузском проливе
РИА
Новости
Танкер Stena Impero
Иран отверг возможность обмена задержанного Stena Impero на Grace 1
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Началось исполнение контракта на поставку Минобороны 76 истребителей Су-57
Армия Хафтара начала второй этап наступления на Триполи
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын в демилитаризованной зоне, разделяющей две Кореи, в Панмунжоме, Южная Корея. 30 июня 2019
Третья встреча Трампа и Ким Чен Ына пока не планируется, заявил Помпео
В Кабуле при обрушении стены министерства погибли три человека
Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019
Помпео не ставит сроков для заключения нового соглашения с Ираном
Министр иностранных дел Японии Таро Коно
Ядерным державам нужна новая структура взамен ДРСМД, считает МИД Японии
Истребители ВВС США F-35A Lightning II
Япония хочет стать партнером программы F-35, сообщили СМИ
Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины
На Украине предложили обновить состав переговорщиков по газу, сообщили СМИ
Ирак планирует построить новую базу ВМС в Басре
Госсекретарь США Майк Помпео
В Тегеране прокомментировали желание Помпео "поговорить" с иранским народом
Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
ФАС назвала отрасли экономики, где проблема картелей стоит наиболее остро
Нефтяная скважина в Сирии
Американцы отобрали у ИГ* нефтяную контрабанду в Сирии, считают в Генштабе
Здание правительства Украины в Киеве
В правительстве Украины не будет оппозиции, заявил представитель Зеленского
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:46Болтон подтвердил успешное испытание противоракетной обороны США и Израиля
01:40"Бабушки из Бураново" раскрыли секрет домашней кухни
01:35Человечество исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019 год
01:20Американец попытался привезти из Кувейта пусковую установку для ракеты
01:16В Тулуне закрыли федеральную трассу
01:10В ООН может появиться должность спецпосланника по делам Украины
01:05СМИ: глава МИД Парагвая лишился поста из-за секретного договора с Бразилией
00:56Дипломаты назвали оценку Лондоном ситуации с акцией в Москве необъективной
00:52Глава Шотландии назвала план Джонсона по Brexit "чрезвычайно опасным"
00:34Трамп заявил, что Иран никогда не проигрывал на переговорах
00:31Эксперт оценила итоги заседания совместной комиссии по Ирану
00:30СП сравнила зарплату главы Фонда развития моногородов с их бюджетами
00:25У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7
00:13Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критическую отметку
23:35Эксперт прокомментировал политику Зеленского по отношению к России
23:23В Японии прошел ежегодный фестиваль фейерверков
23:04Госдеп не назвал сроки введения санкций против Турции из-за С-400
23:00СМИ сообщили о новом уголовном деле против Порошенко
22:55Трампу предложили ввести новые санкции против России из-за дела Скрипалей
22:54СМИ сообщили о планах Индии купить российские ракеты для Су-30МКИ
Лента новостейМолния