Япония намерена усилить ПРО в ответ на пуски северокорейских ракет

Жители Сеула смотрят по телевизору выпуск новостей о запуске ракет с территории КНДР. 25 июля 2019

Жители Сеула смотрят по телевизору выпуск новостей о запуске ракет с территории КНДР. 25 июля 2019

© AP Photo / Ahn Young-joon Жители Сеула смотрят по телевизору выпуск новостей о запуске ракет с территории КНДР. 25 июля 2019

ТОКИО, 29 июл – РИА Новости. Глава министерства обороны Японии Такэси Ивая заявил, что проведенные КНДР на прошлой неделе пуски ракет малой дальности являются нарушением положений резолюций СБ ООН, и что правительство намерено приложить усилия для усиления возможностей противоракетной обороны страны.

"На основании анализа различной информации было установлено, что был произведен пуск баллистических ракет малой дальности. Это является очень прискорбным, так как нарушает резолюции Совета безопасности ООН. Эти ракеты летят на малых высотах и сложны для перехвата. Мы осознаем, что должны улучать оборонные возможности", - цитирует телеканал заявление Иваи.

Министр обороны Японии также добавил, что он намерен "способствовать усилению возможностей противоракетной обороны, чтобы защитить всю территорию страны".

В четверг со стороны Северной Кореи из района города-порта Вонсан на юго-востоке КНДР было осуществлено два пуска ракет малой дальности. Ракеты упали в Японском море, пролетев 600 километров, и не достигли исключительной экономической зоны Японии.

По мнению военных, это может быть тот же тип ракет, пуски которых КНДР провела 9 мая. Его условно относят к типу KN23. Большинство экспертов относят его к баллистическим ракетам малой дальности. Тогда ракеты пролетели 420 и 270 километров, а максимальная высота полета составила 50 километров. В то же время, с учетом разницы в дальности полета KN23 и выпущенных в четверг ракет, Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, считает, что это были испытания новой ракеты.