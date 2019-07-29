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РИА Новости

На Украине освободили мужчину, обвиненного в перевозке "Бука", пишут СМИ

Вчера, 14:46
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КИЕВ, 29 июл - РИА Новости. Задержанный Службой безопасности Украины мужчина, обвинённый в причастности к перевозке зенитно-ракетного комплекса "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, был сбит самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, вышел из тюрьмы, передает в понедельник агентство "Украинские новости".
Ранее Служба безопасности Украины заявила, что задержала водителя автотягача, якобы перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, был сбит Boeing. Однако позднее в СБУ заявили, что задержал не водителя, а человека, якобы укравшего фургон.
26 июля, 15:39
Дочь похищенного ополченца ДНР узнала, что Киев не пойдет на его обмен
"Срок тюремного заключения "бывшего начальника службы тыла" самопровозглашенной Донецкой народной республики Дмитрия Куприяна (позывной "Батя") завершился", - говорится в сообщении. Агентство пишет, что именно Куприян, по данным Службы безопасности Украины, организовал похищение в июле 2014 года трейлера для перевозки ЗРК "Бук".
По данным агентства, Куприян был задержан украинскими правоохранителями при пересечении госграницы в декабре 2015 года. "В декабре 2017 года он был осужден киевским судом к пяти годам лишения свободы и к нему был применен "закон Савченко". Срок тюремного заключения Куприяна истек 20 июня текущего года", - отмечается в сообщении.
По данным агентства, суд установил за ним административный надзор сроком на один год. Куприян обязан в ночное время находится дома и четыре раза в месяц отмечаться у полиции. Также ему запрещено посещать рестораны, кафе, бары, магазины с целью приобретения спиртных напитков.
Обломки лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний, потерпевшего крушение в районе города Шахтерск Донецкой области
17 июля, 08:00
Пять лет крушению малайзийского "Боинга" в Донбассе
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа, которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.
17 июля, 05:15
Евросоюз призвал Москву признать ответственность за крушение MH17
МИД РФ заявлял, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
В июне международное следствие по разбившемуся рейсу MH17 объявило имена четырех подозреваемых. Согласно заявлению, среди подозреваемых - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Следствие считает их причастными и к доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе, и к удару по малайзийскому Boeing, им, как заявил представитель ССГ, предъявят обвинения в убийстве, а на их арест следствие выдаст международные ордера. В ССГ также сообщили, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта 2020 года.
Комментируя новые заявления международного следствия, МИД РФ вновь назвал голословными обвинения в адрес России, подчеркнув, что ССГ не привела конкретных доказательств неправомерных заявлений в адрес Москвы. Во внешнеполитическом ведомстве РФ отвергли высказывания об отказе России сотрудничать со следствием по МН17 и заявили, что Москва будет содействовать следствию, чтобы была установлена истина о гибели рейса, а реальные виновники произошедшего понесли наказание. При этом в российском МИД отметили, что у России продолжают возникать справедливые вопросы относительно качества работы совместной следственной группы.
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Ситуация на УкраинеВладимир ПутинВ мире
Популярные комментарии
Что они не делают, не идут дела. Видно в понедельник их мама родила... (с)
29 июля, 14:47
Сергей Серый
1640000
Не тот Бук перевозил?
29 июля, 15:01
Павел Иванов
4101000
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