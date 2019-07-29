На новом "мосту Кличко" в Киеве треснуло стекло

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. На новом пешеходном мосту в Киеве снова треснуло стекло, сообщает телеканал На новом пешеходном мосту в Киеве снова треснуло стекло, сообщает телеканал Newsone со ссылкой на издание "Информатор".

На опубликованных в Сети кадрах видно, что одно из стекол на перилах полностью покрыто трещинами. Часть моста с поврежденным покрытием оградили, однако его центральная часть открыта для пешеходов.

Пешеходно-велосипедный мост, именуемый в Сети "мостом Кличко", открыли в Киеве 25 мая. На следующий день после появления на нем людей на мосту треснуло два защитных стекла-пленки. Тогда пресс-служба столичной мэрии объяснила произошедшее вандализмом.