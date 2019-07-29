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РИА Новости

На новом "мосту Кличко" в Киеве треснуло стекло

Вчера, 14:40
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Покрытое трещинами боковое стекло на новом пешеходно-велосипедном мосту в Киеве, Украина. Стоп-кадр видео очевидца
Покрытое трещинами боковое стекло на новом пешеходно-велосипедном мосту в Киеве, Украина. Стоп-кадр видео очевидца
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. На новом пешеходном мосту в Киеве снова треснуло стекло, сообщает телеканал Newsone со ссылкой на издание "Информатор".
На опубликованных в Сети кадрах видно, что одно из стекол на перилах полностью покрыто трещинами. Часть моста с поврежденным покрытием оградили, однако его центральная часть открыта для пешеходов.
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Пешеходно-велосипедный мост, именуемый в Сети "мостом Кличко", открыли в Киеве 25 мая. На следующий день после появления на нем людей на мосту треснуло два защитных стекла-пленки. Тогда пресс-служба столичной мэрии объяснила произошедшее вандализмом.
Также трещины на новом мосту снова появились в конце мая и в июле. По оценке ТСН, стоимость сооружения составила около 260,5 миллиона гривен (более 630 миллионов рублей. – Прим.ред.)
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